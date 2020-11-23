التضامن تستجيب لليوم السابع وتدعم الأب حامل ابنه بكرسى متحرك ومساعدة مالية

كتب مدحت وهبة

وجهت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الدعم اللازم بشأن الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتى قد نشرها اليوم السابع، وبث فيديو مباشر مع أسرة الطفل، حيث أشارت إلى وجود مواطن مسن يقيم بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين يحمل ابنه من ذوى الاحتياجات الخاصة على كتفيه ويتنقل به بين المستشفيات نظرا لحاجة الابن للعرض باستمرار على استشارى المخ والأعصاب.





وفي هذا الإطار، تقرر اعتماد مساعد مالية بقيمة 300 جنيها لمدة 6 أشهر من مؤسسة التكافل الاجتماعي تصرف فور تقديم المواطن المستندات اللازمة، كما تم استقبال المواطن بإدارة البدرشين الإجتماعية للعرض الفورى على أحد الاستشاريين لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى بالبدرشين من فاعلى الخير وقد تحمل الاستشارى كافة نفقات الفحوصات الطبية والعلاج ومتابعة الحالة بالمجان فى الوقت الحالى.



وفي ذات السياق، تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الشكاوي الحكومية بشأن متابعة الحالة الصحية للشاب بإحدى المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن توفير كرسي متحرك له، علما بأنه يحصل على معاش تكافل وكرامة.

































