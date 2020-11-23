أخبار × 24 ساعة.. الرئيس يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكى للشرق الأوسط وأفريقيا

إعداد - إسماعيل رفعت

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

رئيس الوزراء يُتابع خطوات تطوير صناعة الغزل والنسيج

انطلاق فعاليات التدريب المشترك "سيف العرب" بقاعدة محمد نجيب العسكرية

الأرصاد تعلن خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة



شركة مترو الأنفاق تكشف تفاصيل خروج عجلة قطار عن القضبان بمحطة حلوان

النائب العام من الأكاديمية الوطنية: مصر تستحق مننا أن نكون على أفضل ما يكون

الخارجية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى على محافظة صلاح الدين بالعراق

وزيرة التضامن تعلن الانتهاء من لائحة الجمعيات الأهلية قبل نهاية العام