مصادر: السماح باستكمال المبانى فى القاهرة لمن حصل على ترخيص سابق دون تغيير

كتب سيد الخلفاوى

أكدت مصادر بمحافظة القاهرة، أنه من المقرر أن تشمل القرارات المتعلقة بإعلان الاشتراطات البنائية الجديدة المقرر إعلانها نهاية الشهر الجارى، السماح باستكمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص مسبقة، دون نقص فى عدد الأدوار المصرح بها فى الرخصة، ودون إجراء أى تغيير فى شروط الترخيص المسبق إصداره.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم السماح باستكمال أعمال البناء وفقا للتراخيص الصادرة، مهما كان عدد الأدوار الواردة فى الرخصة، وتطبيق الاشتراطات الجديدة المقرر إعلانها نهاية الشهر الجارى، على الرخص الجديدة.

وتستعد محافظة القاهرة لإعلان الاشتراطات الجديدة لتراخيص البناء المقرر استئنافها 24 من الشهر الجارى، وذلك بعد توقفها 6 أشهر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، لإعادة التنسيق على مستوى المحافظات والسيطرة على العشوائية فى البناء والضغط على المرافق العامة، وكذلك منع المبانى المخالفة، وسمحت محافظة القاهرة للحاصلين على تراخيص مسبقا قبل قرار وقف البناء باستئناف البناء مرة أخرى بشرط ألا يتجاوز ارتفاع البناء 4 أدوار بشكل مؤقت حتى صدور الاشتراطات الجديدة، وبالنسبة لمن أكمل البناء دون تشطيبه بارتفاعات مطابقة للترخيص الذى يملكه، فعليه أن يستكمل أعمال التشطيبات دون مساءلة قانونية.

ومن بين المناطق المقترح وقف البناء السكنى بها، حسب ما أكدته مصادر لـ"اليوم السابع"، منطقة وسط القاهرة، ومناطق تتميز بالطابع المعمارى والتاريخى ولها طراز معمارى، كذلك المناطق المزدحمة بالسكان.