النائب العام من الأكاديمية الوطنية: مصر تستحق مننا أن نكون على أفضل ما يكون

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، المستشار حماده الصاوى النائب العام، للقاء الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة فى إطار سعى البرنامج لإكسابهم العديد من الخبرات والمهارات.

ورحبت الدكتورة رشا راغب بالنائب العام، وأعربت عن مدى امتنانها بزيارته للأكاديمية، وتحدثت إلى متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، قائلة:" أنتم محظوظون كونكم تستهلوا برنامجكم التدريبى بلقاء شخصية عظيمة ومؤثرة، فهو من أكثر المؤمنين بتنمية وتطوير الإنسان، وبتكامل الدولة المصرية، ولذلك فهو يشرف الأكاديمية فى البرامج الهامة، وسبق واستضاف فى مكتبه نواب المحافظين المعينين فى نوفمبر الماضى، وتحدث معهم فى كثير من الأمور".

فيما أعرب المستشار حمادة الصاوى، عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء مع متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، خاصة فى ظل نهج الدولة للإعداد السليم لقادة المستقبل، مشيرا إلى أن معادلة التدريب هى حل المشكلات، قائلا:" الإعداد والتأهيل لتولى الوظائف هو ما يجعلك تقرأ الوظيفة جيدا، وتعد نفسك إعدادا جيدا لتتولى المنصب وأنت لديك هدف الإصلاح، ومعالجة كافة العيوب الموجودة، مؤكدا أن تجربة النيابة العامة الناجحة، جاءت من قراءة المنصب والعمل على القراءة الجيدة وحسن الإدارة".

وأكد المستشار حمادة الصاوى، أن القانون هو العمود الفقرة لأى وظيفة، ولا يتطلب دراسته فقط، بل العلم به أيضا، مؤكدا أنه فى حالة تولى أى منصب _ ضاربا المثل بنواب المحافظين_ فلابد من قراءة اختصاصات الدائرة التى يعمل بها، والاختصاصات التى حددها القانون، ومعرفة القوانين التى تنظم العمل، وكذلك اللوائح التى يجب الالتزام بها، وقراءة مشاكل المحافظة وتحديد أكبر مشكلة بها، ووضع خطة لحلها"، منهيا كلمته قائلا:" مصر تستحق مننا أن نكون على أفضل ما يكون".

جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذى كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الاليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، وقد تم تخريج 190 متدربا فى الدفعة الأولى شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدربا فى الدفعة الثانية، وبدأت الدفعة الثالثة خلال الشهر الجارى، وعددها 65 متدربا.