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الخارجية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى على محافظة صلاح الدين بالعراق

الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:48 م
الخارجية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى على محافظة صلاح الدين بالعراق سامح شكرى وزير الخارجية
كتب- أحمد جمعة

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أصدرت وزارة الخارجية بياناً أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الإرهابى، الذى وقع مساء أمس السبت بمحافظة صلاح الدين العراقية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وعناصر من الشرطة العراقية.

 

وإذ تتقدم مصر، حكومة وشعبًا بصادق تعازيها إلى حكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين؛ فإنها لتشدد على استنكارها البالغ لتلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف مدنيين عُزَّل ورجالَ أمن، وتتجرد من كافة الاعتبارات الإنسانية والقيم الدينية.

 

وتجدُّد مصر دعوتها إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لاستئصال آفة الإرهاب البغيض أيًا كان مصدره أو دوافعه. كما تؤكد مصر تضامنها مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لمحاربة الإرهاب وصولًا إلى حماية أمنه وصون استقراره.


مصر

العراق

بغداد

صلاح الدين

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