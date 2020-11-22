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الأرصاد تعلن خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:50 م
الأرصاد تعلن خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الأثنين 23 نوفمبر 2020 إلى الجمعة 27 نوفمبر 2020، حيث أوضح محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن خرائط الأمطار كما يلى : 

- يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 : 

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح" 

 شمال الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية". 

- يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020: 

 السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم ) 

 شمال الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية ) 

- يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 :

 السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد بلطيم دمياط بورسعيد - العريش - رفح ) . 

الوجه البحرى : أمطار متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية". 

القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى 

شمال الصعيد : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الفيوم - بنى سويف المنيا" 

- يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 : 

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشید - بلطيم دمياط - بورسعيد - رفح – العريش" .

الوجه البحرى : أمطار متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية" 

القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى 

- يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 : 

 السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش – رفح".

 الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية" .

وأكدت هيئة الأرصاد أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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