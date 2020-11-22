القومى للبحوث لـ أحمد موسى: نمتلك لقاح مصرى ضد كورونا مطلع 2021

أكد الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومى للبحوث، إن بداية الشهور الأولى من العام القادم سنمتلك لقاح مصرى لكورونا.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامي أحمد موسي ، المذاع على فضائية صدى البلد، إن المركز يبيدأ بـ 5000 الآلف جرعة فى التجارب الأولى من لقاح كورونا، وكل التجارب على لقاح كورونا تمت بخبرات وشركات مصرية.
وأضاف، تم انتاج أربعة لقاحات لفيروس كورونا، وتم تسجيل واحد منهم بمنظمة الصحة العالمية، مضيفا أن خلال شهر ستكون انتهينا من الرد على كافة الاستفسارات لهيئة الدواء بخصوص لقاح كورونا.
ومن جانب اخر،أكد مصدر بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالى، أن لقاح كورونا المصرى آمن تمامًا، حيث سيجري البدء فى التجارب الإكلينيكية للقاح 100 فرد متطوع كمرحلة أولى خلال الفترة المقبلة، ثم تجهيزه لعمليات التصنيع، موضحًا أن التجارب المعملية للقاح المصري "covied vacc 1" إيجابية على الفيروس، مضيفًا: "فاعليته ونسب نجاحه ستتجاوز الـ 90%".
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