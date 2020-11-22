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التنمية المحلية تؤكد إنهاء استعدادات تجهيز اللجان لجولة الإعادة من المرحلة الأولى

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:49 م
التنمية المحلية تؤكد إنهاء استعدادات تجهيز اللجان لجولة الإعادة من المرحلة الأولى خالد قاسم
كتب محمد شرقاوى

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قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جرى إنهاء الاستعدادات الخاصة بتجهيز كافة اللجان الانتخابية خلال جولة الإعادة من المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2020.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة اليوم، أن غرفة عمليات التنمية المحلية تنسق مع كافة غرف العمليات بالمحافظات للتعامل مع أى صعوبات تواجه العملية الانتخابية.

يشار إلأى أن ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق ماراثون جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالداخل، حيث تنطلق عمليات التصويت غدا الاثنين داخل 13 محافظة لاختيار 109 أعضاء بالبرلمان لم يتمكنوا من حسم مقاعدهم من الجولة الأولى لتلك المرحلة، بعد تأجيل دائرة ديرمواس بالمنيا بالنظام الفردى والمخصص لها مقعد واحد.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من وضع كافة اللمسات الأخيرة لإتمام عملية التصويت بالداخل، من طباعة بطاقات الاقتراع والأوراق الانتخابية المطلوبة، كما تم اختبار مراكز الاقتراع من ناحية السلامة الفنية والإنشائية للمبنى والقدرة على تأمينها، فضلا عن توفير كافة المستلزمات الواقية من كورونا، حيث يتم تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع.


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