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رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا يمهل قادة جبهة تحرير تيجراي 72 ساعة للاستسلام

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:28 م
رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا يمهل قادة جبهة تحرير تيجراي 72 ساعة للاستسلام آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا
رويترز

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أعطى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مهلة لقادة وقوات جبهة تحرير تيجراي 72 ساعة، للاستسلام قبل دخول الجيش مدينة مقلي عاصمة الإقليم، وذلك في نبأ عاجل نشرته وكالة رويترز منذ قليل.


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