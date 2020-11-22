رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا يمهل قادة جبهة تحرير تيجراي 72 ساعة للاستسلام

رويترز

أعطى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مهلة لقادة وقوات جبهة تحرير تيجراي 72 ساعة، للاستسلام قبل دخول الجيش مدينة مقلي عاصمة الإقليم، وذلك في نبأ عاجل نشرته وكالة رويترز منذ قليل.