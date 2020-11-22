كل ما تريد معرفته عن شروط الوظائف المطلوبة بمصلحة الضرائب

كتب - أحمد يعقوب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حاجتها للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب "مأمور ضرائب فحص - مأمور ضرائب حصر" على مستوى محافظات الجمهورية.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز الشروط المطلوبة لتلك الوظائف...

- التقديم إلكترونيا بداية من 22 نوفمبر 2020 ولمدة شهر على موقع المصلحة: https://www.incometax.gov.eg/vac.asp - أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية. - أن يكون لائقاً طبياً. - أن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومى فى تاريخ هذا الإعلان. - أن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة "شعبة محاسبة" بتقدير عام جيد جدا على الاقل. - ألا يزيد سن المتقدم عن 27 عاماً ميلادياً فى تاريخ هذا الإعلان، وذلك وفقا لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (85 ) لسنة 2020، ومع عدم الاخلال بحكم المادة (14) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 .

- استيفاء بيانات طلب التوظيف المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية، وذلك للمستوفين لشروط التقدم فقط، وتحميل صورة من المؤهــل الدراسى الحاصل عليه المتقدم، وأيضا تحميل صورة من شهادة الميلاد المميكنة، وتحميل صورة من بطاقة الرقم القومى، على أن تكون سارية في تاريخ هذا الإعلان، وتحميل صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية على الموقع، وذلك بالنسبة إلى المتقدمين من الذكور، وتحميل صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون حديثة وصادرة باسم وزارة المالية، وأخيرا تحميل صورة شخصية للمتقدم على الموقع.

- يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم لاختبارات التقييم والتي ستتم بشكل الكتروني، وذلك بنسبة 75%على الأقل في مجالات (المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة الضريبية - القوانين الضريبية - الحاســب الآلي –المهارات الشخصية الاساسية - اللغة الانجليزية).

- سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا الاختبارات الالكترونية فقط، كما سيتم طلب أصول المستندات السابقة، وغيرها من المستندات المقررة قانوناً، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي.

- اختبارات التقييم حيث يحتوي الاختبار على عدد من الأسئلة التي تغطى المجالات التالية المحاسبة الضريبية (الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين/ الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية/ الضريبة على القيمة المضافة)، وأساسيات المحاسبة المالية، ومبادئ المراجعة، ومعلومات قانونية ضريبية ذات صلة بقوانين: الضريبة على الدخل/ الضريبة على القيمة المضافة/ ضريبة الدمغة/ رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضرائب ،ونطاق تطبيقها وتأثير التطور التكنولوجي على مجال الضرائب.

- يتضمن الاختبار عدد من الأسئلة التي تغطي مهارات وأساسيات الحاسب الآلي/ الأساسيات المبدئية للتعامل مع كل من Internet Applications - Windows - Word Excel - PowerPoint وأيضا المعلومات العامة والقدرة على التفكير المنطقى والمهارات الأساسية (إدارة الوقت/ التفاوض/ إدارة الاجتماعات) والمعلومات الإدارية الأساسية (وظائف الإدارة/ الرقابة/ التخطيط الاستراتيجي) ، بالإضافة إلى مهارات استخدام مفردات اللغة الإنجليزية فى التعامل مع الآخرين فى محيط العمل.