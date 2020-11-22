الرئيسية تقارير مصرية أخبار 24 ساعة.. الأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 14 درجة الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:00 ص الطقس - أرشيفية إعداد - سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الإدارية العليا تحيل 78 طعنًا على نتيجة "النواب" بدوائر المرحلة الثانية للنقص وزيرة التضامن: لدينا 26 مركز إغاثة وسيدة المطر مرزقة ربنا فتح لها أبواب الخير الأوقاف تفتتح 6 مساجد الجمعة المقبل وارتفاع العدد لـ508 خلال 3 أشهر.. صور وزير التنمية المحلية يوجه بتطبيق غرامات مخالفة إجراءات الوقاية من كورونا بحسم الرى السودانية: السودان تقرر عدم المشاركة بالاجتماع الوزاري حول سد النهضة وزير التعليم العالى يوجه بانتظام الدراسة بالجامعات والاستعداد لامتحانات الميد تيرم نقابة الأطباء تنعى الشهيدة رقم 203 الدكتورة رغدة الدخاخنى بعد وفاتها بكورونا وزير الرى يجتمع مع بعثة البنك الدولى لمتابعة إصلاحات البنية التحتية وزير الكهرباء: مشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 80 ميجا ونستهدف زيادته لـ300 الأرصاد تؤكد ضعف المد الرطوبى القادم من أوروبا وانخفاض حدة عدم الاستقرار..صور الهجرة تطلق شعار مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" لمناقشة دعم وتوطين الاستثمار المترو يحرر 1000 محضر ضد ركاب لم يلتزموا بقرار ارتداء الكمامة بالمحطات جامعة القاهرة تمنح إجازات استثنائية للحوامل والمرأة المعيلة لمواجهة كورونا الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 14 درجة الرى تزيل 6 تعديات على نهر بشمال فرع دمياط فتوى اليوم.. حكم بقاء الزوجية بعد إسلام الزوجة غلق جزئى لكوبرى 6 بطريق الواحات بالجيزة لمدة أسبوع وزيرة التضامن تشهد وصول أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا وزيرة الهجرة: مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة فى مارس أو أبريل حال تحسن ظروف كورونا وزيرة التخطيط: الحكومة حرصت على تطبيق نوع من التوازن بين الإجراءات الاحترازية وزيرة التضامن: سيدة إمارتية طلبت مساعدة سيدة المطر وسيتم تقديم دعم للطفلة جنى "التنمية المحلية" توضح آلية تحديد مواعيد غلق الأماكن السياحية بالمحافظات وزير الأوقاف يعمم دورات ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعى على جميع العاملين بالأوقاف وزيرة التضامن فى معرض "ديارنا" توصى بتنظيم الأسرة وعدم تزويج القاصرات الأوقاف تلغى تصريح خطابة إمام وخصم شهرين لآخر لتجاوزهما وقت خطبة الجمعة وزير القوى العاملة يسلم 100 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر الصحة توضح إجراءات الحد من انتقال عدوى كورونا بأماكن العمل.. إنفوجراف المترو: 50% نسبة التزام الركاب فى أول يوم لتطبيق قرار ارتداء الكمامة وزير الكهرباء: تنويع مصادر الطاقة ودعم خطة التنمية المستدامة أبرز أهداف القطاع الارصاد الامطار اخبار الحكومة نشاط الحكومة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية السبت، 21 نوفمبر 2020 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: الإصابة بكورونا لا توفر مناعة دائمة ضد الفيروس الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:40 ص أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الموجة الثانية لكورونا أكثر انتشارا وخطورة الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. السيسى يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة لطلاب "العسكرية" الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. السيسى يوجه بتعزيز الإجراءات المالية للتعامل مع تحديات كورونا الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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