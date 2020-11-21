اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة توضح إجراءات الحد من انتقال عدوى كورونا بأماكن العمل.. إنفوجراف

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:32 م
الصحة توضح إجراءات الحد من انتقال عدوى كورونا بأماكن العمل.. إنفوجراف إرشادات الحد من عدوى كورونا بأماكن العمل
وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، انفوجراف يتضمن مجموعة من الإرشادات الضرورية للحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا بين الموظفين فى أماكن العمل، وهى :-1- إبلاغ المسئولين بمكان العمل عن الشعور بأى أعراض لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.
 
2- الحد من الاجتماعات خاصة بالأماكن المغلقة واستبدالها بالاجتماعات الافتراضية
3- الحفاظ على التاباعد الاجتماعى مع الزملاء والعملاء
4- الحد من وصم مرضى فيروس كورونا من زملاء العمل
5- عسل اليدين وتطهير الأدوات الشخصية
6- استخدام القفازات آحادية الاستخدام
7- عدم مشاركة الأدوات الشخصية
8- تطهير الأسطح المشتركة
9- الالتزام بارتداء الكمامة
126851877_245065403710746_8701509067554144596_o
 

 


اخبار مصر

كوورنا

اخبار مصرية

وزارة الصحة

الموظفين

وزيرة الصحة

الوقاية من كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة