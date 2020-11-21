الصحة توضح إجراءات الحد من انتقال عدوى كورونا بأماكن العمل.. إنفوجراف

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، انفوجراف يتضمن مجموعة من الإرشادات الضرورية للحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا بين الموظفين فى أماكن العمل، وهى :-1- إبلاغ المسئولين بمكان العمل عن الشعور بأى أعراض لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.
2- الحد من الاجتماعات خاصة بالأماكن المغلقة واستبدالها بالاجتماعات الافتراضية
3- الحفاظ على التاباعد الاجتماعى مع الزملاء والعملاء
4- الحد من وصم مرضى فيروس كورونا من زملاء العمل
5- عسل اليدين وتطهير الأدوات الشخصية
6- استخدام القفازات آحادية الاستخدام
7- عدم مشاركة الأدوات الشخصية
8- تطهير الأسطح المشتركة
9- الالتزام بارتداء الكمامة
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