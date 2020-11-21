الأرصاد تؤكد ضعف المد الرطوبى القادم من أوروبا وانخفاض حدة عدم الاستقرار..صور

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور القمر الاصطناعى تشير لضعف المد الرطوبى البارد القادم من جنوب أوروبا، ولذلك تخف حدة حالة عدم الاستقرار والسحب الرعدية، مع تكون سحب متوسطة. وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: وتبقى فرص سقوط الأمطار المتقطعة قائمة على الساحل بأكمله خلال اليوم، تغزر على مناطق من الإسكندرية، كما تنشط الرياح على السواحل الشرقية. ويبقى الطقس لطيفا على كافة الأنحاء نهارا باردا ليلا.

ويشهد اليوم السبت، شبورة مائية صباحا و طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، كما تشهد البلاد فرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش )، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.