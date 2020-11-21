الأوقاف تفتتح 6 مساجد الجمعة المقبل وارتفاع العدد لـ508 خلال 3 أشهر.. صور

أعلنت وزارة الأوقاف عن أنه فى إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح 6 مساجد يوم الجمعة المقبل، وذلك فى 5 محافظات ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (508) مساجد.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم أن لمساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة المقبل هى:

1. الرحمة – رأس البر – إدارة دمياط - صحن المسجد جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف والمئذنتان على نفقة الوزارة



2. الصفا – الشيخ درغام - دمياط - جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف



3. آل عزب – الخنانسة - المنشأة- سوهاج- وزارة الأوقاف



4. آل البيت - بمنشأة العمارى - الأقصر - جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف



5. أبو بكر الصديق - مرسى مطروح- جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف



6. الشبكى – زاوية غزال - البحيرة - جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف