الأوقاف تفتتح 6 مساجد الجمعة المقبل وارتفاع العدد لـ508 خلال 3 أشهر.. صور

أعلنت وزارة الأوقاف عن أنه فى إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح 6 مساجد يوم الجمعة المقبل، وذلك فى 5 محافظات ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (508) مساجد.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم أن لمساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة المقبل هى:
1. الرحمة – رأس البر – إدارة دمياط - صحن المسجد جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف والمئذنتان على نفقة الوزارة
2. الصفا – الشيخ درغام - دمياط - جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
3. آل عزب – الخنانسة - المنشأة- سوهاج- وزارة الأوقاف
4. آل البيت - بمنشأة العمارى - الأقصر - جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
5. أبو بكر الصديق - مرسى مطروح- جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
6. الشبكى – زاوية غزال - البحيرة - جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
المساجد الجديدة
المساجد الجديدة
المساجد الجديدة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة