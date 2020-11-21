وزير الكهرباء: تنويع مصادر الطاقة ودعم خطة التنمية المستدامة أبرز أهداف القطاع

كتبت ــ أسماء أمين

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية فى تنويع مصادر الطاقة، والقضاء نهائيا على أزمة انقطاع الكهرباء.

وأشار " شاكر" خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي، بعنوان " الطاقة والتنمية المستدامة"، والذى يقام تحت رعاية رئيس الوزراء، إلى أن مصر تستهدف من خلال قطاع الكهرباء دعم خطة التنمية المستدامة " مصر 2030" وتلبية متطلبات التنمية، بالإضافة إلى دعم ريادة مصر فى إنتاج وتصدير الكهرباء.

ولفت وزير الكهرباء، إلى أن إنتاج مصر من الكهرباء تضاعف منذ عام 2014، ليصل إجمالى إنتاج الكهرباء بنهاية عام 2019 بلغ 28 الف ميجا وات.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تستهدف مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص بالمشاركة فى إنتاج الطاقة المتجددة، سواء مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو إنتاج الكهرباء من الرياح.

وأشار إلى تنفيذ مشروع بنبان لانتاج الطاقة الشمسية، بالمشاركة مع القطاع الخاص، والذى يعد أكبر مشروع فى العالم للطاقة الشمسية، وبلغ انتاج المشروع نحو 5878 ميجا وات.

وأضاف وزير الكهرباء إلى الانتهاء من ربط مشروع بنبان للطاقة الشمسية مع الشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2019، كما أنه جارى حاليا العمل على زيادة إنتاج الكهرباء من المشروع بنحو 500 ميجا وات، تشمل مشروعات تحت الإنشاء، من المتوقع الانتهاء منها قريبا.