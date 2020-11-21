وزير الكهرباء: مشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 80 ميجا ونستهدف زيادته لـ300

كتبت أسماء أمين

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تشارك فى مشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 80 ميجا وات.

وأشار "شاكر" فى تصريحات له على هامش المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومى بعنوان "الطاقة والتنمية المستدامة"، والذى يقام تحت رعاية رئيس الوزراء إلى أن مصر تستهدف زيادة تصدير الكهرباء للسودان إلى نحو 300 ميجا وات، وذلك عبر رفع كفاءة شبكة الربط مع السودان لاستيعاب تلك الزيادة والأحمال الجديدة بالشبكة.

وأوضح وزير الكهرباء، أن مصر تستهدف زيادة حجم الكهرباء التى يتم تصديرها إلى السودان لنحو 2000 ميجا وات خلال الأجل الطويل، بما يدعم خطط التنمية بدولة السودان الشقيق، وتحقيق عائد اقتصادى لمصر.

وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تشارك مصر بفاعلية فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية، والتى تشمل كل من السودان، ليبيا، الاردن، اليونان، وقبل.

وأشار شاكر إلى أن مصر ترتبط كهربائياً مع الأردن بقدرة 200 ميجا وات، ويتم دراسة رفع القدرة إلى نحو 400 ميجا وات.

وأضاف وزير الكهرباء، أن مصر تشارك مشروع الربط الكهربائى مع ليبيا بقدرة 100 ميجاوات، ويجرى عمل دراسات لرفع قدرة شبكة الربط لزيادة تصدير حجم الكهرباء إلى ليبيا.