جامعة القاهرة تمنح إجازات استثنائية للحوامل والمرأة المعيلة لمواجهة كورونا

محمد صبحى

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك فى ضور قرار رئيس مجلس الوزراء، ودرءا لأخطار انتشار موجة ثانية لفيروس كورونا، ولمقتضيات المصلحة العامة، فإنه تقرر الاستمرار في عدم السماح بدخول كليات ومعاهد وحرم الجامعة وإداراتها ووحداتها دون ارتداء "الكمامات الواقية"، على أن تتخذ الإجراءات القانونية المقررة حال المخالفة، بالإضافة إلى استمرار كافة وحدات الجامعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل، وفقاً للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وطبقًا لخطة جامعة القاهرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر الدكتور الخشت، منح الرؤساء المختصين، العديد من الصلاحيات وذلك وفقا لطبيعة العمل، ودون المساس بمستوى الأداء أو الانجاز، وبما يضمن حسن سير العمل بانتظام، مشيرا إلى أنه من صلاحيات الرؤساء وضع نظام لتناوب الموظفين فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، مع مراعاة ألا تقل نسبة الحضور عن ثلثي القوة الإجمالية وذلك لحين إشعار آخر وتغير الظروف.

وأضاف الدكتور الخشت، أنه فيما يخص الإجازات الاستثنائية لبعض الموظفين فإنها من تقدير رؤساء العمل في ضوء حاجة العمل، موضحًا أن الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية، والمُصاب بأي من الأمراض المزمنة، وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة في هذه الحالات مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

وأكد الدكتور الخشت، أن العاملين بخدمات الطواريء والوحدات الأساسية الضرورية، لا ينطبق عليهم عدد من هذه القرارات لأنه يتم التعامل وفقًا لقرارات الخاصة بهم مع الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية المقررة، واتباع ما يلزم من الاحتياطات الصحية الضرورية.