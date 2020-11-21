اليوم السابع
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وزيرة التضامن: لدينا 26 مركز إغاثة وسيدة المطر مرزقة ربنا فتح لها أبواب الخير

السبت، 21 نوفمبر 2020 09:50 م
وزيرة التضامن: لدينا 26 مركز إغاثة وسيدة المطر مرزقة ربنا فتح لها أبواب الخير نيفين القباج وزيرة التضامن
ماجد تمراز

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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة مهتمة بتقديم الخدمات لمن يتعرضون لظروف قهرية طارئة، وأنها اتفقت مع المحافظين على توفير مساكن للمتضررين من الأمطار، مشيرة إلى أنه التنسيق مع المحافظات لإتاحة وحدات سكنية بالإيجار، بالإضافة إلى تقديم أغذية و"مراتب" و"بطاطين"، ويتم منح بعض الأسر دعم مالي ممن تعطلت أعمالهم، ومعظم الأسر التي تضررت العام السابق تم إصلاح منازلهم.

وأضافت وزيرة التضامن: "الست نعمات سيدة المطر ست مُرزقة وربنا فتح لها أبواب الخير، واتصل علينا متبرعين من خارج مصر وسيدة إماراتية لتقديم خدمات لها، وهي معنا الآن واتفقنا معها على إتاحة شقة وتوفير دعم لها، والآن اتفقنا على فتح باب منظم وممنهج للتبرع من خلاله".

 

وأكدت خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة on: أن الوزارة لديها 26 مركز إغاثة، ويتم صرف التعويضات، ولا يوجد أي أموال تقوم بتعويض أي روح يتوفاها الله، وبالنسبة لأسرة جنى، الطفلة التي توفاها الله، سيتم تقديم الدعم لأهلها، وعن التعويضات بشكل عام، حصلنا على دعم من وزارة المالية لتقديم كامل الدعم للمتضررين".

وتابعت : "قبل الأزمة تم عقد جلسات مع فرق الإغاثة بالوزارة لعمل نماذج محاكاة من أجل التعامل مع الأزمات حال وقوعها، والكثير من القطاع الخاص والمتطوعين يرغبون في المكوث في الشارع 24 ساعة، ويجب توعية المواطنين بالتعامل مع أي أزمات والابتعاد عن أعمدة الإنارة وعدم المرور أسفل اللوحات الإعلانية".


التضامن

وزاره التضامن الاجتماعى

المتضررين من الامطار

مراكز الإغاثة

سيدة المطر

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