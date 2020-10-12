حصاد الوزارات.. صرف انتظام صرف معاشات أكتوبر لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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