اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 06:33 م
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حصاد الوزارات.. صرف انتظام صرف معاشات أكتوبر لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:52 م
حصاد الوزارات.. صرف انتظام صرف معاشات أكتوبر لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة التأمينات
إعداد - إسماعيل رفعت

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
 

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حصاد الوزارات

أمطار

التأمينات

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