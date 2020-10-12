اليوم السابع
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وزارة الهجرة تبحث محنة 300 مصرى بالخارج تعرضوا لأزمة بعد قضاء فترة حجر صحى بالإمارات

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 04:20 م
وزارة الهجرة تبحث محنة 300 مصرى بالخارج تعرضوا لأزمة بعد قضاء فترة حجر صحى بالإمارات السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب أسامة عبد الحميد

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أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرصها على رعاية مصالح المصريين بالخارج، والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لبحث الشكوى المقدمة من 300 مصرى بالخارج، تعرضوا لأزمة أعاقت عودتهم للكويت بعد قضاء فترة حجر صحى بدولة الإمارات.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الأزمة تكمن فى شركة الطيران التى تم التعامل معها فى حجز تذاكر الطيران من دولة الإمارات إلى دولة الكويت، لظروف خارجة عن إرادة شركتى السياحة "وفقا لتوضيح الشركتين"، مضيفة أنه بناء على ذلك فإنه يتم التواصل مع شركة الطيران التى تم التعامل معها وبحث الوصول إلى حل لهذه الأزمة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم التواصل مع مالكى شركتى السياحة محل الشكوى، وتم اتخاذ الإجراءات التالية:-

- تواصلت وزارة الهجرة مع أصحاب شركات السياحة للتدخل لحل الأزمة وتم بالفعل بدء رد قيمة ثمن الرحلة من الإمارات إلى الكويت لأي من أسر المصريين المتضررين عند توجههم لفرع الشركة.

- تم وقف إخلاء المواطنين من فنادق الإقامة المؤقتة بدبي.

- تم التواصل مع النائب العام وفتح خطوط تلقي بيانات المتضررين.

- تم التواصل مع وزارة السياحة والآثار والتي قامت ببحث فوري للشكوى وقامت باستدعاء المسئول عن الأزمة للتحقيق معه.

- تواصلت وزيرة الهجرة مع المواطنين المتضررين أنفسهم، لإطلاعهم وإعلامهم بمستجدات الموقف.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، قد تواصلت مع العديد من الجهات المسئولة منذ ورود الشكوى إلى وزارة الهجرة، ومتابعة الشكوى معهم، بداية من التواصل مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لبحث الشكوى والوصول إلى أصحاب شركتي السياحة محل الشكوى، وكذا التواصل مع المتضررين أنفسهم.

 


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