الإعلام المائى بوزارة الرى يدرب العلماء والخطباء بوزارة اﻷوقاف فى محافظة بورسعيد

كتبت أسماء نصار

نظمت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى ندوة توعية مائية للأئمة والعلماء والخطباء بمديرية أوقاف بورسعيد، بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة اﻷوقاف ببورسعيد.



تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وأهمية تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل لقطرة الماء وتعظيم الإستفادة منها لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.



كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام السادة العلماء بنشر الوعي المائي بين جموع المواطنين من خلال المنابر والدروس اليومية والجهود المجتعية لمواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية واحترام نعمة الماء من منظور أخلاقى وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة التعدى على نهر النيل وتلويث المجارى المائية على حياة الإنسان والحيوان والنبات.



كما تم توضيح استراتيجية الوزارة المتمثلة في اﻷربع تاءات والمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع وجهود الوزارة فى مجال تطوير وتحديث منظومة الرى للحفاظ على ثروتنا المائية وتنميتها، مع الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، وشرح وتوضيح استخدامات القطع الموفرة للمياه ودورها فى منظومة التوفير والتدبير للمياه.