تداول 135100طن و2805 حاويات و3132 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

كتب رضا حبيشى

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن الميناء شهد نشاطا فى حركة العمل اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 71 سفينة، كما وصلت إلى الميناء 13 سفينة، وغادرت 18 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 28 سفينه وتم دخول وخروج 8262 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء عدد 1 قطار بإجمالي 22 عربة محمل بالقمح ومتجه إلى المطاحن بشبرا.

وأضافت هيئة الميناء أنه يجرى حاليا تفريغ بضائع واردة تزن 100900 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 34200 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1330 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1475 حاوية، كما بلغت كمية المتداول خلال اليوم 135100 طن.

من ناحية أخرى أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم الميناء أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع فى الميناء.