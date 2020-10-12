الرى تعلن إحالة 10152 محضر مخالفة على الترع للنيابات العسكرية

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الرى أن إجمالى المحاضر التى أحالتها الإدارات العامة للرى التابعة لقطاع الرى إلى النيابات العسكرية بلغ 10152 محضر مخالفة على الترع، حيث تمت إحالة 45 محضرا الْيَوْمَ فى نطاق الإدارات العام لرى " اسوان – شرق قنا – سوهاج – غرب المنيا – حلوان – المنوفية – النصر - النوبارية ".



وكلف وزير الموارد المائية والرى أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف بضرورة العمل على إزالة كافة التعديات المقامة على المجارى المائية، التى تحد من قدرة الشبكه على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.



وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.



كان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجوده منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجه.



يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.