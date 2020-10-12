اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:37 م
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الرى تتنبأ بسقوط أمطار غزيرة على منابع نهر النيل حتى الأربعاء

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:05 م
الرى تتنبأ بسقوط أمطار غزيرة على منابع نهر النيل حتى الأربعاء خرائط التنبؤ بالأمطار
كتبت أسماء نصار

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تشير نماذج التنبؤ بمركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار غزيرة على الهضبتين الاستوائية والإثيوبية ومنطقة المستنقعات حتى يوم الأربعاء المقبل.

ومركز التنبؤ فى وزارة الرى يتولى تقدير كميات المياه القادمة من أعالى النيل باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الصناعية التى يتم تحديثها يوميًا مع استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات، ومعدﻻت سقوط الأمطار بحوض النيل ومواعيد وصولها للبلاد وتحديد حجم الموارد المائية الواردة من أعالى النيل أو المتمثّلة فى مياه الأمطار والسيول لإدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل ومساعدة متخذى القرار عند تشغيل السد العالى والخزانات الكبرى على طول مجرى النيل وكذلك توزيع المياه طبقا للفيضان الوارد واﻻحتياجات المائية للبلاد.

ونموذج التنبؤ يتم تشغيله يوميا وتبدأ مدة التنبؤ من يوم تشغيله إلى مدة 5 أيام قادمة ويعتمد النموذج اعتمادا اساسيا على حالة الجو الآن لأنها تعتبر نواة التنبؤ لذا فمن الوارد جدا أن تتغير نتائج التنبؤات تغيرات طفيفة لنفس الأيام المتنبأ بها أمس عن اليوم ولكن الأفضل هى النتائج الأقرب ليوم التنبؤ، ولذا نؤكد على الثلاث أيام الأولى فى التنبؤ وتشغيل النماج يوميا وتحديث التنبؤات أولا بأول لضمان نتائج أفضل أما عن تنبؤات الأمطار وكمياتها وشدتها فتعتبر من أصعب العمليات داخل نماذج التنبؤات العدديه ومن الصعب مناقشتها مع غير المختصين.

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