رفع مخلفات القمامة بالوحدات المحلية فى أوسيم بالجيزة.. صور

رفعت أجهزة مركز ومدينة أوسيم برئاسة الدكتور فرج عبد العاطى، تجمعات القمامة بالكامل بمنطقة الزحلوق بوحدة الكوم الأحمر، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ضمن خطة رفع مستوى النظافة، بنطاق الوحدات المحلية، حيث شارك خالد السيد نائب رئيس المدينة ومحمد أبو ستيت مدير متابعة أوسيم فى حملة مكبرة لرفع المخلفات المتراكمة بعدد من شوارع القرى والمدينة.

رصدت محافظة الجيزة تراكم مخلفات ونواتج تطهير ترعة الحفرية بمركز ومدينة أوسيم، حيث وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على الفور هيئة النظافة والتجميل ومركز أوسيم بسرعة رفع المخلفات بالكامل لما تعكسه من مظهر غير لائق وحفاظا على الصحة العامة.

وأشار محافظ الجيزة أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات، مشيراً إلى أن الأعمال بدأت منذ يومين ومستمرة لحين الانتهاء من رفع كافة المخلفات، لافتاً إلى أنه جارى إنشاء سور خرسانى بطول مسار ترعة الحفرية لعدم القاء المخلفات بها مجدداً موضحاً أن قرى مركز أوسيم تشهد حملات نظافة موسعة حيث تم أمس رفع 450 طن مخلفات من قرى برطس والبراجيل والكوم الأحمر وبشتيل.

كما شملت مجهودات النظافة رفع 160 طن مخلفات بمدينة الحوامدية من مناطق مقلب البن طريق مصر أسيوط ومقلب السنتر بطريق مصر أسيوط وشارع المزلقان ومدخل الشيخ عتمان 1و 2 و 3 وشارع النزهة وأمام مدرسة بسام وأمام مقلب السنترال القديم بين المساكن الشعبية وشارع الجمهورية وجار العمل على رفع القمامة من باقى الشوارع.