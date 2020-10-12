الزراعة تعلن مسح 3001 قرية لرصد الأمراض الوبائية وتحصين 3.3 مليون رأس ماشية

كتب عز النوبى

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، زيارة 54140 منزل بكل محافظات الجمهورية استكمالاً لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية، التى تستهدف القيام بزيارات لـ 5000 قرية تابع بكافة محافظات الجمهورية لرصد أمراض الحمى قلاعية – الجلد العقدى – طاعون المجتـرات الصغيرة – حمى الثلاث أيام – جدرى الأغنام – حمى الوادى المتصدع بكافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالرصد والاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والإستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها.

وأكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثـروة الحيوانية والسمكية والداجنة على أهمية الاستجابة السريعة لاحتواء أى بؤرة مرضيه والتأكيد على تحصين وترقيم كافه الحيوانات التى لم تُحصن أثناء زروة وباء كورونا.

وأضاف الصياد أن إجمالي القُرى التى تم تنفيذ خطة الترصد النشط بها بلغ 3001 قرية ابتداءً من التاسع من اغسطس الماضى حتى الآن، و انه تم فحص 216560حيوان فى 54140 منـزل، وفى حال رصد أى بؤرة مرضية يتم اتخاذ كافة الإجراءت الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية فى نطاق 10 كم، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض، علاج الحيوانات المصابة وكذا التنبية على أصحاب الحيوانات المُصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أُخرى سليمة.

من ناحيته قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إنه تم تحصين عدد 1762940 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، 1697853رأس ماشية ضد حمى الوادى متصدع بالإضافة إلى تحصين 749776 رأس أبقار ضد الجلد العقدى بمُختلف محافظات الجمهورية خلال الفتـرة من أول أغسطس2020 حتى الآن مع استمرار العمل بالحملة القومية للتحصين ضد الحُمى القلاعية وحُمى الوادي المتصدع التي بدأت بتاريخ 19/9/2020.

وتم ترقيم وتسجيل عدد 96947 حيوان منذ بدء الحملة حتى الآن بالتزامن مع تحصين الحيوانات بُمختلف اللقاحات حيث تقوم فرق التحصين بتـرقيم وتسجيل الحيوانات غيـر المُسجلة عند تقديمها للتحصين.

وتناشد وزارة الزراعة المربين الاستجابة لحملات التحصين والتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالحرص على تحصين مواشيهم ضد الأمراض قبل دخول فصل الشتاء حيث تنشط فيه الفيروسات المسببة للحمى القلاعية.