القابضة للصرف الصحى تحل مشكلة غرق شارع حسين السيد بالبساتين بمياه المجارى

أحمد جمال الدين

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ردا على شكوى أرسلت من القارئة نادية حسن لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع تتضرر فيها من غرق شارع حسين السيد المتفرع من شارع الزهور البساتين القاهرة، ومن جانبها أفادت شركة الصرف الصحى بالقاهرة أنه بالمعاينة على الطبيعة، تبين أنه تم التعامل مع المشكلة وحلها فى حينها، وتم الاتصال بالشاكية وأفادت بحل المشكلة من يومين.

وكانت القارئة نادية حسن أرسلت شكوى عبر خدمة صحافة المواطن في اليوم السابع تتضرر فيها من غرق شارع حسين السيد المتفرع من شارع الزهور التابع لحى البساتين بمياه الصرف الصحى والتي تعمل على انتشار الرائحة الكريهة فضلاً عن الحشرات الضارة، موضحة في رسالتها أن الأهالى تقدموا بالعديد من الشاكوى لحى البساتين طالبين فيها بضرورة تسيير سيارات تعمل على شفط مياه الصرف بجانب صيانة بيارات الصف الصحى ولكن لم يتم الإستجابة.

صور الشكوى قبل الحل

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".