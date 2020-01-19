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أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

الأحد، 19 يناير 2020 12:01 ص
أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا نقابة الأطباء
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كان منها "الكبارى الخضراء.. شاهد أول تجربة لزراعة الكبارى بمصر"، و"الكهرباء: انتهاء تجارب "القراءة الموحد" بشركات التوزيع بمارس وتعميمه بأبريل" ، و"الرى ترصد بقعة سولار فى نهر النيل بالزمالك ولم يستدل على مصدرها.. فيديو وصور"، و"وزير التعليم لـ"اليوم السابع": إجراءات لمنع دخول الهواتف للجان الامتحانات".
 

فيديو.. الكبارى الخضراء.. شاهد أول تجربة لزراعة الكبارى بمصر 

 

نقابة الأطباء تحيل 5 قيادات بالوزارة للتحقيق بعد حادث طبيبات المنيا 

 

الكهرباء: انتهاء تجارب "القراءة الموحد" بشركات التوزيع بمارس وتعميمه بأبريل 

 

الرى ترصد بقعة سولار فى نهر النيل بالزمالك ولم يستدل على مصدرها.. فيديو وصور 

 

وزير التعليم لـ"اليوم السابع": إجراءات لمنع دخول الهواتف للجان الامتحانات 

 

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل اللجنة العليا للتدريب 

 

مصر للطيران تتسلم الطائرة الثامنة من طراز ايرباص A220-300 

 

الرى: إزالة 153 مخالفة على الترع الأسبوع الماضى.. اعرف التفاصيل 

 

التعليم العالى وجامعة حلوان يشاركان الآثار فى موكب نقل المومياوات الملكية 

 

التعليم العالى: نستهدف تدريب نصف مليون طالب لتأهيلهم للزواج ببرنامج مودة 

 

صور.. وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 4 مراكز شباب بعد تطويرها 

 

وزيرة التخطيط: تطوير 28 مكتبا للشهر العقارى وميكنة 1175 مكتب تطعيمات 

 

رانيا المشاط: مصر ضمن الدول الـ100 الرائدة بتقرير براند فاينانس لعام 2019 

 

القوى العاملة": اعتماد 16909 عقود عمل وشهادات استمرارية للمصريين بالإمارات 

 

وزير الإسكان يتفقد الوحدات والمبانى الخدمية بمشروع الإسكان الاجتماعى ببدر 

 

السياحة والآثار: استعدادات لربط البحر الأحمر بالأقصر وأسوان عبر خطوط طيران 

 

وزيرة التضامن تنقذ مشردا وتنقله إلى دار رعاية في حلوان.. صور 

 

وزير الإسكان يختتم جولته ببدر بتفقد سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة 

 

وزيرة التضامن: إنشاء قاعدة بيانات تضم الجمعيات الأهلية بمواردها.. صور 

 

وزير التعليم العالى: تطوير 18 مستشفى نموذجيا لتحسين الخدمة للمرضى 

 

الأوقاف: تخفيضات بجناح الوزارة في معرض الكتاب الدولى 


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