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نقابة الأطباء تحيل 5 قيادات بالوزارة للتحقيق بعد حادث طبيبات المنيا

السبت، 18 يناير 2020 01:22 م
نقابة الأطباء تحيل 5 قيادات بالوزارة للتحقيق بعد حادث طبيبات المنيا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قرر مجلس نقابة الأطباء إحالة 5 أطباء من القيادات الإدارية بمديرية الشئون الصحية بالمنيا والوزارة إلى لجنة التحقيق، على خلفية الحادث الذى تسبب فى وفاة 3 طبيبات واصابة 12 آخرين، وأكد أعضاء المجلس، فى بيان أصدرته النقابة، منذ قليل، أن المحالين للتحقيق هم: مدير إدارة أبو قرقاص بالمنيا ومدير إدارة سمالوط بالمنيا ومدير إدارة المنيا الطبية والقائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ومساعد الوزيرة لشئون المبادرات، لافتين إلى أنه جار إرسال خطابات الاستدعاء إليهم جميعا للمثول امام جهة التحقيق بالنقابة، وذلك في إطار تحمل أعضاء المجلس مسئولية رد حق شهداء المهنة ومصابيها من شباب الأطباء فى حادثة المنيا، وتنفيذًا لما جاء بقرارات مجلس النقابة العامة للأطباء، موضحة أن أن العقوبات قد تصل إلى الشطب من سجلات نقابة الأطباء.
 
وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، إن النقابة أعدت قائمة أولية، للأطباء المقرر إحالتهم للتحقيق بلجنة آداب المهنة.
 
وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النقابة مستمرة فى متابعة التحقيقات، لضم أى أسماء جديدة قد يتضح مسئوليتها عن الحادث، مشيرا إلى أن المسئولين من غير أعضاء النقابة، فسيتم مخاطبة النقابة المختصة بشئونهم لاتخاذ اللازم ضده، بالإضافة إلى متابعة موقفهم فى التحقيقات بالنيابة الإدارية.
 
وانتهى اجتماع مجلس نقابة الأطباء الذي عقد لبحث سبل مواجهة كارثة حادث طبيبات المنيا - بإصدار عدة قرارات وهي: الدعوة لعقد جمعية عمومية فى 13 مارس المقبل، لبحث أزمات الأطباء فى مصر فى ضوء ما جرى لطبيبات المنيا، كذلك سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتدخل لإيقاف كل أشكال التعسف والمخاطر التى يواجهها الأطباء حالياً. 
 
كانت نقابة الأطباء، قد قالت إن الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف، ثالث ضحايا حادث ميكروباص المنيا، قد توفيت، أمس الجمعة، متأثرة بإصاباتها بنزيف فى المخ، نتيجة الحادث المروع لطبيبات المنيا الذى وقع صباح الأربعاء الماضى، حيث لحقت بزميلتيها الشهيدتين الدكتورة رانيا محرم محمد، والدكتورة سماح نبيل عوض، معربة عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة نورا كمال، و لكافة شباب الأطباء، وتقدمت بخالص التعازي الحارة، داعية الله بالشفاء لباقى المصابات.
 
 
 
 
 

حادث اطباء المنيا

حادث المنيا

نقابة الاطباء

اخبار مصر اليوم

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