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رانيا المشاط: مصر ضمن الدول الـ100 الرائدة بتقرير براند فاينانس لعام 2019

السبت، 18 يناير 2020 02:16 م
رانيا المشاط: مصر ضمن الدول الـ100 الرائدة بتقرير براند فاينانس لعام 2019 الدكتورة رانيا المشاط
ريهام عبد الله

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احتفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، باختيار مصر ضمن قائمة الدول الـ100 الرائدة فى تقرير مؤسسة "براند فاينانس" لعام 2019، واعلنت فخرها بارتفاع تصنيف مصر بنسبة 50% فى تصنيف العلامات المميزة واحتلالها المركز الخامس لقائمة الدول "الأسرع نموًا" على مستوى العالم.

وقالت المشاط فى تغريدة عبر تويتر :"مبروك مصر، ضمن قائمة الدول الـ 100 الرائدة في تقرير مؤسسة براند فاينانس لعام 2019، ويتناول التقرير 3 محاور رئيسية: السلع والخدمات، والمجتمع، والاستثمار. نفخر بارتفاع تصنيف مصر بنسبة 50% فى تصنيف العلامات المميزة واحتلالها المركز الخامس لقائمة الدول "الأسرع نموًا" على مستوى العالم".

رانيا المشاط
رانيا المشاط

 

هذا وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، يوم الأحد القادم، فى قمة أفريقيا للاستثمار التى ستقام بلندن.

وكانت وزيرة التعاون الدولى قد التقت مؤخرا جيفرى آدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرةوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرصها على استمرار التنسيق الاقتصادى مع السفير البريطانى لدى القاهرة، بعد توليها وزارة التعاون الدولى، بما يساهم فى تعميق التعاون الاقتصادى بين البلدين وتحقيق قصص نجاحات اقتصادية جديدة، حيث كان بدأ التنسيق خلال توليها وزارة السياحة وساهم فى عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ، نتيجة للعلاقات المتميزة بين البلدين وقياداتهما‪.

وأشارت الوزيرة إلى رؤية وزارة التعاون الدولى الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فى ظل أن يتحقق هذا فى ظل الدور المنوط للوزارة، والذى يتضمن كل من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجى والحصول على المنح الاجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد، والجهات المستفيدة من المنح الاجنبية فى الاستخدام وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وادارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والاقليمى وضمان الاستثمار والوكلات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادى‪.

وبحث الجانبان، تعميق التعاون الاقتصادى والانمائى بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وفق اولويات برنامج الحكومة المصرية، فى ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية من تعاون كبير حيث تعد بريطانيا هى المستثمر الأجنبى الأكبر فى السوق المصرية، وتستثمر مؤسسة تمويل التنمية البريطانية فى عدة مشروعات فى مصر ابرزها محطة الطاقة الشمسية فى بنبان باسوان بقيمة 120 مليون دولار، وتساهم بريطانيا فى عدة مشروعات فى مصر فى مجالات التعليم والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الاجتماعية، واختارت بريطانيا مصر لتكون أولى الدول التى تستفيد من تطبيق أنشطة صندوق دعم مشروعات المرأة، وتتعاون بريطانيا ومصر من خلال صندوق مشرافة – نيوتن يجمع بين قطاعى البحث العلمى والابتكار 50 مليون جنيه استرلينى، وقدمت بريطانيا 12 مليون جنيه استرلينى لدعم اصلاحات التعليم الاساسى فى مصر مع استهداف المناطق الأكثر احتياجا، اضافة إلى 3 ملايين جنيه استرلينى للتمكين الاقتصادى للمرأة، ومنح بقيمة 3 مليون جنيه استرلينى من خلال صندوق الحماية الثقافية لترميم القطع والمبانى الأثرية، وتقدم بريطانيا منح بقيمة 50 مليون جنيه استرلينى حتى 2020 فى مجالات التعليم والتنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادى الشامل‪.


رانيا المشاط

وزارة التعاون الدولى

براند فاينانس

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