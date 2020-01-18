فيديو.. الكبارى الخضراء.. شاهد أول تجربة لزراعة الكبارى بمصر

كتب سيد الخلفاوى

رصد "اليوم السابع" تجربة زراعة الكبارى التى يتم تنفيذها بكبارى مصر الجديدة الجارى إنشاءها بميادين المنطقة، والتى تنفذ لأول مرة فى مصر، حيث يتم زراعة كوبرى ميدان المحكمة الذى تم افتتاحه لحركة المرور، ليظهر الكوبرى بشكل جمالى رائع بعد أن كست حوائطه الشتلات الزراعية ليتحول لون الكوبرى للون الأخضر.

ومن المقرر أن يتم زراعة حوائط واعمدة الكبارى الموجودة بمنطقة مصر الجديدة، حيث تم التعاقد مع شركة متخصصة فى زراعة الحوائط، ويتم زراعة الكبارى لأول مرة، حيث شهدت منطقة مصر الجديدة شبكة كبارى جديدة لحل الأزمات المرورية والتكدسات التى تشهدها تقاطعات الشوارع الرئيسية، حيث يتم إنشاء ما يقرب من 10 كبارى.

عزل الكبارى قبل زراعتها

وتم زراعة الكبارى بعد عزل حوائطها بمواد عازلة، للحفاظ على جسم الكوبرى، ومنع تسرب المياه إلى الحوائط، كما يتم زراعتها بنفس انواع الشتلات الزراعية التى يتم زراعتها بالميادين العامة، مثل "الكوردالين، والدوراتنا بنوعيها الليمون والمبرقشة " وهو ما أكده محمد فيصل رئيس الشركة المنفذه لمشروع زراعة الكبارى .

واضاف محمد فيصل، رئيس الشركة المنفذة لزراعة الكبارى، ل اليوم السابع، أن فكرة المشروع تم عرضها على المسئولين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تنفذ الكبارى، فتم الموافقه عليها بعد دراستها جيدا ورؤية نموذج لذلك وتم اعتمادها من استشارى انشاء الكبارى والمتخصصين بالمشروع بعد التأكد من عدم تأثير زراعة الكوبرى على الحالة والسلامة الإنشائية له.

أهمية زراعة الكبارى

وقال فيصل، أن زراعة الكبارى والحوائط يعطى انطباع نفسى جيد ويساعد على تنقية الهواء وتقليل التلوث، كما يعطى شكل جمالى لها بالإضافة إلى تعويض المساحات الخضارء وزيادتها فى الشوارع، مشيرا إلى أن زراعة المتر فى الحوائط يعطى كميات كبيرة من الخضرة، لأن نظام زراعة الحوائط لا يترك فراغات أما فى الميادين يتم ترك مساحات تزرع نجيلة.

انظمة الرى لزراعات الكبارى

واوضح ان زراعة كوبرى المحكمة اوشكت على الانتهاء، وتتم بمعاير عالية جدا، حيث تم وضع انظمة رى وأنظمة صرف بطول المنطقة المزروعة، ويتم صرف المياه الزائدة حتى لا تؤثر على الزرع، كما يتم اضافة المواد المغذية للزرع فى المياه، بالإضافة إلى صيانتها ورعايتها بشكل دورى، وهناك أجهزة تايمر لنظام الرى الألى حتى يتم رى الزرع بشكل إلكترونى لتعيش فترات أكبر.