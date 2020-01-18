القوى العاملة": اعتماد 16909 عقود عمل وشهادات استمرارية للمصريين بالإمارات

كتب محمود راغب

اعتمد مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة 6612 عقد عمل وشهادة استمرارية، فضلا عن مراجعة واعتماد 10297 تأشيرة عمل، بالإضافة إلى 40 تفويض لشركات إلحاق عمالة بجلب 3275 فرصة عمل لعمالة مصرية، وتوفير 196 فرصة عمل داخلية لعمالة مصرية من قبل المكتب، وذلك خلال عام 2019.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إنه بالتواصل مع مكتب التمثيل العمالى حول إجمالى المستحقات المالية المحصلة من حل شكاوى العمال المصريين بالإمارات، أشار إلى أنه تم تحصيل 81 ألفا و519 درهمًا إماراتيًا؛ أى ما يوازى 351 ألفًا و571 جنيها مصريا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى تلقى 87 شكوى من العمال المصريين، تم حل 63 منها بالطرق الودية، وإحالة 11 للقضاء، ومازالت هناك 13 شكوى قيد البحث والدراسة، فضلا عن الرد على أكثر من 3000 استفسار من خلال المكتب مباشرة، وعمل 25 زيارات ميدانية لعدد من المنشآت، و28 زيارة للمصالح الحكومية لحل شكاوى المصريين بها، فضلا عن 30 لقاءً مع ممثلى الجالية المصرية لحل المشاكل التى تصادف العمالة المصرية.

وفى سياق أخر، كان وزير القوى العاملة محمد سعفان وزير القوى العاملة، تفقد مركز تدريب شهداء "الكتيبة 103 صاعقة" التابع لمديرية القوى العاملة بحى الشرابية بالقاهرة، تمهيدا لافتتاحه خلال أيام، حيث سيكون مركزا للتدريب النموذجى طبقا للمعايير العالمية على أعلى مستوى، ويعمل بكامل طاقته التدريبية التى تصل إلى 4 آلاف متدرب سنويا، ويكون نموذجا يتم تطبيقه فى باقى المراكز بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، وذلك لتأهيل الشباب ليكون قادرا على اقتحام سوق العمل بالداخل والخارج.