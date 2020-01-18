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وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل اللجنة العليا للتدريب

السبت، 18 يناير 2020 09:18 م
وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل اللجنة العليا للتدريب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا  بشأن تشكيل اللجنة العليا للتدريب،  انطلاقًا من حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي الاهتمام بالتنمية المهنية المستدامة وحرصًا منها علي تعظيم الفائدة من التدريبات المقدمة إليها من الجهات المختلفة.
 
ووفقًا للقرار يترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللجنة، والدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين "نائبا"، وعضوية الدكتور نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديرو المراكز البحثية التابعة للوزارة، والمستشار القانوني للوزير ورؤساء القطاعات ورئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، ومدير عام التنسيق بالوزارة.
 
وتختص اللجنة بوضع سياسات التدريب لكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم والهيئات التابعة بما يخدم العملية التعليمية.
 
وتهدف اللجنة العليا للتدريب إلى تنسيق جهود المؤسسات التي تقدم وتنظم تدريبات للمعلمين والعاملين بكافة المديريات التعليمية والإدارات التعليمية، والتي ستكون بوصلة توجه المؤسسات والبرامج المقدمة منها إلي الفئات المستهدفة، وذلك لأي نشاط تدريبي يتعدى اليوم الواحد علي كافة المستويات سواء (مديريات –إدارات تعليمية) والجهات التابعة للوزارة، بغرض تحقيق التكامل بين كافة البرامج المقدمة للجنة ومتابعة تنفيذ التدريبات المعتمدة من اللجنة لضمان جودتها.
 
وستتابع اللجنة جودة البرامج التدريبية المقدمة من حيث جودة الحقائب التدريبية وكفاءة المدربين لها وقاعات التدريب وقياس أثر التدريب، كما سيتم إعداد قاعدة بيانات مشتركة تشمل توزيع جميع البرامج المقدمة من المستهدفين وتوضح عدد من اجتازوا تلك البرامج وجهة الحصول عليها.
 
 
 

التربية والتعليم

اللحنة العليا للتدريب

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