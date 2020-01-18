الأوقاف: تخفيضات بجناح الوزارة في معرض الكتاب الدولى

كتب إسماعيل رفعت

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن مجموعة مفاجآت لزوار جناحه بالمعرض الدولي للكتاب الحادي والخمسين بالقاهرة بصالة (4) .

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وانطلقت اليوم السبت، الدورة​ الرابعة عشر المرشحين للحاسب الآلى ​للدعاة ​في الفترة من 18/ 1/ 2020م حتى 30/ 1/ 2020م في المواعيد من 10ص حتى 2م، بمركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر​، وذلك عملًا على رفع كفاءة وتأهيل جميع العاملين بوزارة الأوقاف، وفى إطار استمرار خطة الوزارة للتدريب والتأهيل​.​

فيما اختتمت دورة تنمية المهارات الإعلامية الثالثة لأئمة الأوقاف منذ أيام، والتى تم فيها تدريب 14 إمامًا بالهيئة الوطنية للإعلام من خلال معهد الإذاعة والتليفزيون على فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامى، والتدريب على أسلوب الإقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال، وأيضًا التدريب العملى على المقابلات التليفزيونية.

كما تضمنت الدورة التدريب على الإدارة الحرفية للوقت على الشاشة، والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات، وكذلك التدريب على كيفية تعميق الصورة الذهنية الإيجابية من خلال تفاعل الصوت والصورة والثبات الانفعالى، حيث تم عقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل استديوهات الهيئة الوطنية للإعلام.

وعقدت الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية على مدار أربعة أسابيع؛ بواقع ثلاثة أسابيع بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب، وأسبوع تدريبى على الجانب التطبيقى والعملي بمقر معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو حيث حضر ختام الدورة وتكريم الأئمة كل من: د. خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، والمهندس عمرو السعيد مدير عام التدريب التليفزيونى، و د. حنان الشبيني كبير مذيعين بالإذاعة والتليفزيون، وقد تم منح السادة الأئمة المتدربون شهادات إتمام الدورة التدريبية.

وأعرب الأئمة المتدربون عن سعادتهم بهذا التدريب على مهارات فنون الإلقاء والصوتيات، والمقابلات التليفزيونية، واكتساب مهارات الحديث للراديو، وورش العمل التطبيقية بالاستوديو، موجهين الشكر والتقدير لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وللهيئة الوطنية للإعلام لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح الدورة، وأنهم حققوا استفادة كبيرة منها.