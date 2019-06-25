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"الأمور المستعجلة" تفرض الحراسة على شركة مارسيليا للاستثمار العقارى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:57 م
"الأمور المستعجلة" تفرض الحراسة على شركة مارسيليا للاستثمار العقارى محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بفرض الحراسة القضائية على شركة مارسيليا للاستثمار العقاري، والوحدات المخصصة لأعضاء اتحاد شاغلي سيدي عبد الرحمن؛ كما قضت المحكمة بتتعين  حارس قضائي للتحفظ على الوحدات.
 
كان قد أقام 5 مواطنين ، دعوى ضد الممثل القانوني لشركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، حيث تم إبرام عقد المشاركة على أرض قرية "هدير"، الكائنة بمنطقة سيدي عبد الرحمن - الساحل الشمالي، محافظة مطروح، ومساحتها 100 فدان، لإقامة مشروح سياحي، بنسبة 40% لاتحاد شاغلي سيدي عبد الرحمن (قرية هدير)، ونسبة 60% لشركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وتم توقيع عقد الاتفاق دون الحصول على موافقة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مُلَّاك وشاغلي قرية هدير، وهو الأمر الذي يشوب هذا الاتفاق بالبطلان، وقد حصل المُدَّعون على حكم بطلان عقد المشاركة، المؤرخ 20/3/2013، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 21/6/2017، وحيث إن المدعيين مخصص لهم قطع أراضي داخل قرية هدير، ولما كانت الشركة المدعى عليها الأولى تقوم بتنفيذ مشروعها من شاليهات وفيلات، وأصبحت معالم الأراضي والقرية تتغير، وأصبح هناك خطر عاجل محدق يتعذر تلافيه مستقبلًا.
 
وتنص المادة 2/730 من قانون العقوبات على "يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة"، إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه" ، حيث إن المدعيين يمتكلون قطع الأراضي على الشيوع، وقد أساء المدعي عليه الثاني إدارة المال الشائع، وإجحافه بحقوق الأقلية، فأصبح هناك خطر عاجل من ترك المال الشائع بيد حائزه، وعدم إعطائه للأعضاء المدعيين وحدات بالمشروع الجديد، وأصبح الأمر يستوجب تعيين حارس قضائي لإدارة المال الشائع.
 
كما سبق للمدعين أن قاموا بإنذار المدعى عليه الثاني بتخصيص وحدات لهم في النسبة المقررة لهم بعقد المشاركة بالمشروع الجديد، الذي قامت الشركة المدعى عليها الأولى بتنفيذه، وسلَّمت للمدعى عليه الثاني الوحدات، وذلك بموجب إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ 11/12/2017، استلمه المدعى عليه الثاني، ولكنه تعنَّت معهم رغم إنذاره، وارتكابه مخالفات جسيمة في حق المدعيين بحرمانهم من تخصيص وحدات لهم مع التغيير في معالم أرض القرية ، مما يهدد حقهم بالضياع، ووجود هذا الخطر العاجل، الذي يبرر لهم طلب وضع الوحدات المخصصة لأعضاء اتحاد شاغلي سيدي عبد الرحمن (قرية هدير)، تحت الحراسة بالنسبة المخصصة لهم بموجب عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 20/3/2013، وتعيين حارس قضائي للتحفظ على الوحدات لحين انتهاء النزاع، حفاظًا على حقوق المدعيين من الضياع باختلاس هذا المال الشائع في يد حائزه والتغيير فيه.
 

محكمة الامور المستعجلة

محكمة عابدين

فرض الحراسة على شركة استثمار عقارى

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