باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة

كتبت شيماء بهجت

لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية أو المحلية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

ـ شركة بوينج الأمريكية تقر بوجود خلل فى أجهزة محاكاة طائرات 737 ماكس

أقرت شركة بوينج الأمريكية أنها أرغمت على تصحيح خلل فى أجهزة محاكاة مخصصة لتدريب طيارى طائرات (737 ماكس)، التى شهدت كارثتين جويتين أودتا بحياة 346 شخصا.

انتلجنس نيوز الأمريكية: قاذفات بى - 52 الاستراتيجية تطير إلى الشرق الأوسط

كشفت دورية "انتلجنس نيوز" الأمريكية المتخصصة فى الشأن الاستخبارى عن أن لقاء سريا عقده مستشار الأمن القومى الإسرائيلى مائير بن شابات ومستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون عقد فى واشنطن قبل أسبوعين، أبلغ فيه المسئول الإسرائيلى الإدارة الأمريكية بنية إيران مهاجمة القوات الأمريكية فى العراق ومناطق أخرى فى الشرق الأوسط، وكذا استهداف حلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة ،و عليه اتخذت واشنطن قرارها الاستباقى بإرسال القاذفات الاستراتيجية "بى – 52 " إلى المنطقة .

رفع مستوى الإنذار البركانى لجبل هاكونى قرب العاصمة اليابانية طوكيو

رفعت السلطات اليابانية اليوم الأحد، مستوى الإنذار البركانى لجبل هاكونى مع تزايد النشاط الزلزالى فى منطقة المنتجعات الحارة الشعبية بالقرب من العاصمة طوكيو، ما استدعى إبلاغ الناس بعدم الاقتراب من المنطقة.

قائد الحرس الثورى: إيران لا تسعى للحرب

نقلت وكالة أنباء فارس عن قائد الحرس الثورى الإيرانى اللواء حسين سلامى قوله اليوم الأحد إن الجمهورية الإسلامية لا تسعى للحرب، وأضاف "الفرق بيننا وبينهم هو أنهم يخافون الحرب ولا يقوون عليها".

الناخبون فى سويسرا يصوتون على استفتاء بشأن تشديد قوانين حيازة الأسلحة

يدلى الناخبون السويسريون اليوم الأحد، بأصواتهم فى استفتاء يحدد ما إذا كان سيتم فرض قيود جديدة على حيازة الأسلحة، تماشيا مع شركائهم الأوروبيين فى منطقة (شنجن) الذين شددوا بالفعل قوانين الأسلحة عقب وقوع هجمات متطرفة فى أوروبا.

انطلاق المرحلة الأخيرة من الانتخابات فى الهند

بدأت منذ قليل المرحلة الأخيرة من الانتخابات التشريعية فى الهند، حيث اصطف الناخبون الهنود فى طوابير للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات أمن غير مسبوقة فى ولاية البنغال الغربية بشرق البلاد اليوم الأحد مع بدء المرحلة الأخيرة من الانتخابات العامة لتحديد ما إذا كان رئيس الوزراء ناريندرا مودى سيفوز بفترة ثانية.

اليمين المتطرف يحشد قواه استعدادا لانتخابات برلمان الاتحاد الأوروبى

احتشدت أحزاب قومية ويمينية متطرفة من شتى أنحاء أوروبا بقيادة ماتيو سالفينى نائب رئيس وزراء إيطاليا أمس السبت متعهدة بإعادة تشكيل القارة الأوروبية بعد انتخابات البرلمان الأوروبى التى تجرى هذا الأسبوع.

ميركل تدعو أوروبا للتصدى لأحزاب اليمين المتطرف

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أوروبا يوم السبت للتصدى للأحزاب اليمينية المتطرفة، قائلة إن الحركات الشعبوية تريد تدمير قيم أوروبا الأساسية مثل مكافحة الفساد وحماية الأقليات.

الجيش الروسى يستقبل الدفعة الأولى من راجمة صواريخ "تورنادو - إس"

قال ألكساندر كوتشكين، نائب الرئيس التنفيذى لشركة تيكماش لصناعة الأسلحة الروسية، إنها وردت الدفعة الأولى من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق من طراز Tornado-S المحدثة هذا العام، وأكد حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية إنه "بالنسبة لقاذفة الصواريخ المتعددة المطورة، فإن لدينا نظام جديد".

أرنولد شوارزنيجر يتعرض لركلة طائرة

نشر موقع روسيا اليوم، فيديو لتعرض الفنان وبطل كمال الأجسام السابق، أرنولد شوارزنيجر، لهجوم من شخص مجهول.

بريطانية تتسب فى تشوه شفتيها بعد إجرائها عملية نفخ بتكلفة منخفضة

أقدمت امرأة بريطانية على نفخ شفتيها بتكلفة منخفظة فى عيادة وجدتها عبر موقع "فيسبوك"، وتسبب لها ذلك بمعاناة كبيرة وآلام شديدة.

لمحات لأهم أعمال المعماري الراحل آى إم بى

توفى المعمارى الأمريكى آي.إم. بي، الخميس الماضى، عن عمر ناهز الـ 102 عاما، وهو يعتبر من أشهر المعماريين وأكثرهم إنتاجا فى القرن العشرين بسبب تصميماته الحديثة ومشروعاته البارزة.

تنظيم داعش يحرق مئات الحقول الزراعية فى عدة محافظات بالعراق

اتهمت وزارة التجارة العراقية تنظيم داعش الإرهابى بحرق مئات الحقول الزراعية فى محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين، وطالبت الوزارة فى بيان اليوم الأحد، وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية - وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة بالتحرك؛ لتعقب تلك الجماعات الإرهابية، وحماية أمن وممتلكات الفلاحين وتأمين الحقول.. معربة عن رفضها لتعرضهم إلى ابتزاز العصابات الإرهابية.

الطقس فى الخليج.. أمطار فى السعودية والبحرين وارتفاع الحرارة فى الكويت

يشهد الطقس فى منطقة الخليج، اليوم الأحد تباينا كبيرا، حيث أنه من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية والبحرين طقسا باردا وسط توقعات بسقوط أمطار، فى الوقت الذى ترتفع فيه درجة الحرارة بصورة ملحوظة فى كلا من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية، بينما يتقلب الطقس بصورة كبيرة فى الكويت بين ارتفاع درجة الحرارة فى النهار، والاعتدال ليلا.