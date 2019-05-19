video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تنظيم داعش يحرق مئات الحقول الزراعية فى عدة محافظات بالعراق

الأحد، 19 مايو 2019 11:49 ص
تنظيم داعش يحرق مئات الحقول الزراعية فى عدة محافظات بالعراق القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

اتهمت وزارة التجارة العراقية تنظيم داعش الإرهابى بحرق مئات الحقول الزراعية فى محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين.

وطالبت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد، وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية - وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة بالتحرك؛ لتعقب تلك الجماعات الإرهابية، وحماية أمن وممتلكات الفلاحين وتأمين الحقول.. معربة عن رفضها لتعرضهم إلى ابتزاز العصابات الإرهابية.

وأكدت ضرورة تدخل قيادة العمليات فى نينوى والقوات الأمنية المنضوية تحت قيادتها؛ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الإجرامية التى تستهدف أمن المواطن العراقى الغذائى والبلاد الغذائي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمن العراقى يعلن تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف المواطنين فى محافظة ديالى

اعتقال إرهابيين اثنين بمحافظة ديالى شرقى العراق

مقتل 4 عناصر من "داعش" بالعراق بينهم قيادى بارز فى ديالي

مصدر أمنى عراقى: إصابة جنديين بنيران قناص داعشى فى محافظة ديالى

العراق

داعش

تنظيم داعش

ديالى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة