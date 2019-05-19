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ميركل تدعو أوروبا للتصدى لأحزاب اليمين المتطرف

الأحد، 19 مايو 2019 08:30 ص
ميركل تدعو أوروبا للتصدى لأحزاب اليمين المتطرف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رويترز
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دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أوروبا يوم السبت للتصدى للأحزاب اليمينية المتطرفة، قائلة إن الحركات الشعبوية تريد تدمير قيم أوروبا الأساسية مثل مكافحة الفساد وحماية الأقليات.

جاءت تصريحات ميركل ردا على سؤال عن فضيحة حزب الحرية اليمينى المتطرف فى النمسا الذى استقال زعيمه هاينز كريستيان شتراخه من منصب نائب المستشار النمساوي بسبب نشر تسجيل مصور يظهر فيه وهو يناقش عقودا حكومية مع سيدة أعمال روسية مقابل مساعدته سياسيا.

وقالت ميركل بعد اجتماعها مع أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا فى زغرب "علينا التعامل مع الحركات الشعبوية التى تحتقر تلك القيم فى مواضع كثيرة والتى تريد تدمير أوروبا (المستندة إلى) قيمنا. علينا التصدى لذلك بحسم".


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