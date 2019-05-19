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الأحد، 19 مايو 2019 09:08 ص
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صور.. انطلاق المرحلة الأخيرة من الانتخابات فى الهند

الأحد، 19 مايو 2019 09:07 ص
صور.. انطلاق المرحلة الأخيرة من الانتخابات فى الهند الانتخابات الهندية
وكالات
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بدأت منذ قليل المرحلة الأخيرة من الانتخابات التشريعية فى الهند، حيث اصطف الناخبون الهنود فى طوابير للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات أمن غير مسبوقة فى ولاية البنغال الغربية بشرق البلاد اليوم الأحد مع بدء المرحلة الأخيرة من الانتخابات العامة لتحديد ما إذا كان رئيس الوزراء ناريندرا مودى سيفوز بفترة ثانية.

ويحق لنحو 900 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم فى هذه الانتخابات المؤلفة من سبع مراحل والتى سيبدأ فرز الأصوات فيها يوم الخميس.

وبدأت الانتخابات التى جرت على مدى 39 يوما فى أعقاب اشتباكات جوية وتصاعد التوترات مع باكستان المجاورة والتى استغلها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة مودى كى يركز حملته على الأمن القومي.

انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند (1)
انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند
انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند (2)
انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند
انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند (3)
انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند
انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند (4)
انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند
انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند (5)
انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند
انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند (6)
انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند
انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند (7)
انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند
انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند (8)
انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند
انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند (9)
انطلاق المرحلة الأخيرة من انتخابات الهند

 


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