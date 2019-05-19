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رفع مستوى الإنذار البركانى لجبل هاكونى قرب العاصمة اليابانية طوكيو

الأحد، 19 مايو 2019 08:59 ص
رفع مستوى الإنذار البركانى لجبل هاكونى قرب العاصمة اليابانية طوكيو بركان ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)
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رفعت السلطات اليابانية اليوم الأحد، مستوى الإنذار البركانى لجبل هاكونى مع تزايد النشاط الزلزالى فى منطقة المنتجعات الحارة الشعبية بالقرب من العاصمة طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه - لأول مرة منذ عام 2015 - بلغ مستوى الإنذار لهيئة الأرصاد نقطتين من 5 نقاط ، ما استدعى إبلاغ الناس بعدم الاقتراب من المنطقة.

وحذرت وكالة الأرصاد اليابانية من احتمال حدوث ثوران بركانى مع تزايد النشاط فى المناطق المحيطة بأواكودانى، على بعد حوالى 80 كيلومتراً جنوب غرب طوكيو.

وبعد رفع مستوى التأهب، قررت مدينة هاكونى فى محافظة كاناجاوا تقييد الدخول حول المنطقة وإغلاق الطريق المؤدي إليها طوال اليوم.

وفى عام 2015، حدثت ثورات بركانية صغيرة عند الجبل البالغ ارتفاعه 1438 مترًا وتم رفع مستوى التأهب للوكالة إلى 3، مما حذر الناس من الاقتراب من البركان.

وقبل ذلك، تشير الدلائل الجيولوجية إلى آخر مرة ثار فيها الجبل ما بين أواخر القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر.

 


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