الطقس فى الخليج.. أمطار فى السعودية والبحرين وارتفاع الحرارة فى الكويت

وكالات

يشهد الطقس فى منطقة الخليج، اليوم الأحد تباينا كبيرا، حيث أنه من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية والبحرين طقسا باردا وسط توقعات بسقوط أمطار، فى الوقت الذى ترتفع فيه درجة الحرارة بصورة ملحوظة فى كلا من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية، بينما يتقلب الطقس بصورة كبيرة فى الكويت بين ارتفاع درجة الحرارة فى النهار، والاعتدال ليلا.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ،فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية حيث يستمر هطول الامطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران ، جازان، عسير ، الباحة ، الرياض، القصيم ,حائل والمنطقة الشرقية واجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك منطقة مكة المكرمة تشمل الاجزاء الساحلية منها وتمتد الى مرتفعات المدينة المنورة.



أمطار فى السعودية

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية على الجزء الاوسط والشمالي و جنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج. وتصل درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية فى العظمى.

أما فى سلطنة عمان ودولة الإمارات، فهناك توقعات باستمرار حالة عدم الاستقرار فى الوقت الراهن، حيث أنه من المتوقع أن يستمر الطقس حاراً في أغلب المناطق، مع درجات حرارة عُظمى بين 35-40 مئوية

فى حين أن حالة الطقس فى الكويت من المتوقع أن يشوبها حالة من التقلبات، اليوم الأحد، حيث ترتفع درجات الحرارة نهارا، أما الرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة، حيث تصل درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية.



طقس غائم فى الكويت

وفى الليل، تتحول الأمور نحو الاعتدال، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب.

وفى البحرين، أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الأحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة أحياناً. والرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 13 إلى 18 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحياناً

وترتفع الأمواج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر، ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات. وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 37 درجة مئوية، بينما تبقى الصغرى عند 28 درجة مئوية.