الجيش الروسى يستقبل الدفعة الأولى من راجمة صواريخ "تورنادو - إس"

وكالات الأنباء

قال ألكساندر كوتشكين، نائب الرئيس التنفيذى لشركة تيكماش لصناعة الأسلحة الروسية، إنها وردت الدفعة الأولى من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق من طراز Tornado-S المحدثة هذا العام، وأكد حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية إنه "بالنسبة لقاذفة الصواريخ المتعددة المطورة، فإن لدينا نظام جديد".

وقال كوتشكين فى معرض MILEX 2019 للأسلحة والمعدات العسكرية فى العاصمة البيلاروسية مينسك إن القوات المسلحة استلمت الدفعة الأولى من قاذفات الصواريخ "تورنادو — أس" لهذا العام، وبدأ الاستخدام الصناعى التجريبي.

وأعلن مدير شركة "تيخماش" الروسية فلاديمير ليبين فى وقت سابق من شهر مايو الجارى أن راجمة الصواريخ "تورنادو-إس" على ذخيرة جديدة ذات مدى أبعد ودقة أكبر.

وقال ليبين: "يجرى العمل فى الوقت الحالى على تحسين ذخيرة "تورنادو-إس". ومن المخطط زيادة مدى ودقة إطلاق النار، إضافة إلى توسيع نطاق المهام، التى تنفذها ذخيرة هذه الراجمة من خلال صنع قذائق بأنواع جديدة من الوحدات القتالية".

وأوضح أن مثل هذه الأعمال تجرى على راجمة الصواريخ "تورنادو-جي"، المزودة بقذائف من عيار 122 ملم،ووفقا لأقواله، فإن الأجيال الجديدة من راجمتى الصواريخ "تورنادو-إس" و"تورنادو-جي" تملك آفاق تصدير واعدة. وأكد أن الشركة ستعمل فى هذا الاتجاه.

وتجدر الإشارة إلى أن "تورنادو-إس" راجمة صواريخ محدثة من 9كا58 "سميرتش"، وهى مجهزة بصواريخ بعيار 300 ملم ويصل مداها الأقصى إلى 120 كم، أما راجمة "تورنادو-جي" فتعتبر النسخة المحدثة من راجمة "جراد".