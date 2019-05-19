video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 09:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الروسى يستقبل الدفعة الأولى من راجمة صواريخ "تورنادو - إس"

الأحد، 19 مايو 2019 08:02 ص
الجيش الروسى يستقبل الدفعة الأولى من راجمة صواريخ "تورنادو - إس" راجمات صواريخ
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

 

قال ألكساندر كوتشكين، نائب الرئيس التنفيذى لشركة تيكماش لصناعة الأسلحة الروسية، إنها وردت الدفعة الأولى من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق من طراز Tornado-S المحدثة هذا العام، وأكد حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية إنه "بالنسبة لقاذفة الصواريخ المتعددة المطورة، فإن لدينا نظام جديد".

 

وقال كوتشكين فى معرض MILEX 2019 للأسلحة والمعدات العسكرية فى العاصمة البيلاروسية مينسك إن القوات المسلحة استلمت الدفعة الأولى من قاذفات الصواريخ "تورنادو — أس" لهذا العام، وبدأ الاستخدام الصناعى التجريبي.

 

وأعلن مدير شركة "تيخماش" الروسية فلاديمير ليبين فى وقت سابق من شهر مايو الجارى أن راجمة الصواريخ "تورنادو-إس" على ذخيرة جديدة ذات مدى أبعد ودقة أكبر.

 

وقال ليبين: "يجرى العمل فى الوقت الحالى على تحسين ذخيرة "تورنادو-إس". ومن المخطط زيادة مدى ودقة إطلاق النار، إضافة إلى توسيع نطاق المهام، التى تنفذها ذخيرة هذه الراجمة من خلال صنع قذائق بأنواع جديدة من الوحدات القتالية".

 

وأوضح أن مثل هذه الأعمال تجرى على راجمة الصواريخ "تورنادو-جي"، المزودة بقذائف من عيار 122 ملم،ووفقا لأقواله، فإن الأجيال الجديدة من راجمتى الصواريخ "تورنادو-إس" و"تورنادو-جي" تملك آفاق تصدير واعدة. وأكد أن الشركة ستعمل فى هذا الاتجاه.

 

وتجدر الإشارة إلى أن "تورنادو-إس" راجمة صواريخ محدثة من 9كا58 "سميرتش"، وهى مجهزة بصواريخ بعيار 300 ملم ويصل مداها الأقصى إلى 120 كم، أما راجمة "تورنادو-جي" فتعتبر النسخة المحدثة من راجمة "جراد".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين: تطوير أسلحة الليزر أمر بالغ الأهمية للجيش الروسى

الجيش الروسى: مسلحون يقصفون قاعدة جوية روسية فى سوريا

الجيش الروسى: مجموعات مسلحة فى إدلب قد تهاجم محافظة حماة

الجيش الروسى يجرى مناورات تحاكى صد هجوم لطائرات مسيرة فى القطب الشمالى

الجيش الروسى يستعرض على ظهر قطار . غنائم حرب حصل عليها فى سوريا

راجمات صواريخ

روسيا

أخبار روسيا

أخبار العالم اليوم

أنظمة الصواريخ

تورنادو

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة