video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 09:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليمين المتطرف يحشد قواه استعدادا لانتخابات برلمان الاتحاد الأوروبى

الأحد، 19 مايو 2019 08:39 ص
اليمين المتطرف يحشد قواه استعدادا لانتخابات برلمان الاتحاد الأوروبى نائب رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو سالفينى
رويترز
إضافة تعليق

احتشدت أحزاب قومية ويمينية متطرفة من شتى أنحاء أوروبا بقيادة ماتيو سالفينى نائب رئيس وزراء إيطاليا أمس السبت متعهدة بإعادة تشكيل القارة الأوروبية بعد انتخابات البرلمان الأوروبى التى تجرى هذا الأسبوع.

ويشعر سالفينى زعيم حزب الرابطة بالثقة في أن تحالفه الذي تشكل حديثا سيفوز بعدد قياسي من المقاعد في الانتخابات التى تجرى فى الفترة من 23 إلى 26 مايو مما سيعطيه صوتا قويا فى تحديد كيفية إدارة الاتحاد الأوروبى المؤلف من 28 دولة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولكن شاب هذا التجمع أمام الكاتدرائية القوطية في مدينة ميلانو الإيطالية فضيحة شملت أحد أبرز حلفاء سالفيني وهو حزب الحرية النمساوي الذي استقال زعيمه أمس السبت من منصب نائب المستشار بعد بث شريط فيديو له يظهر فيه وهو يعرض عقودا حكومية مقابل الحصول على دعم سياسي.

وعلى الرغم من اضطرار حزب الحرية النمساوي للغياب عن احتشاد أحزاب اليمين المتطرف فى ميلانو أمس السبت فإن أحزابا من 11 دولة شاركت من بينها حزب التجمع الوطنى الفرنسى وحزب البديل من أجل ألمانيا وحزب الحرية الهولندى المناهض للإسلام.

وقالت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطنى للصحفيين "هذه لحظة تاريخية".

وأضافت "قبل خمس سنوات، كنا فى عزلة لكننا اليوم ومع حلفائنا سنصبح أخيرا فى وضع يجعلنا نغير أوروبا". وتوقعت لوبان أن يصبح التحالف الجديد ثالث أكبر تكتل فى البرلمان الأوروبى المقبل بعدما حل اليمين المتطرف فى المركز الثامن فى الانتخابات السابقة.

لكن استطلاعات رأى أشارت فى الآونة الأخيرة إلى أن التحالف سيحتل المركز الرابع وقالت لوبان إن عددا من الأحزاب الأخرى قد ينضم إليه في نهاية المطاف ومن بينها حزب تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) بزعامة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الذي يتزعم حاليا تيار اليمين الرئيسي في أوروبا.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس النمسا: مهمة الحكومة المرتقبة إعادة بناء الثقة

مستشار النمسا يعلن إجراء انتخابات مبكرة فى البلاد

مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة للمطالبة بانتخابات مبكرة

إيطاليا

ماتيو سالفينى

اليمين المتطرف

انتخابات البرلمان الأوروبى

البرلمان الأوروبى

الاتحاد الأوروبى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة