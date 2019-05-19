شركة بوينج الأمريكية تقر بوجود خلل فى أجهزة محاكاة طائرات 737 ماكس

واشنطن (أ ش أ)

أقرت شركة بوينج الأمريكية أنها أرغمت على تصحيح خلل فى أجهزة محاكاة مخصصة لتدريب طيارى طائرات (737 ماكس)، التى شهدت كارثتين جويتين أودتا بحياة 346 شخصا.

وقالت الشركة ـ فى رسالة أوردتها قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، إن بوينج قامت بتصحيحات فى برنامج جهاز محاكاة الطيران وأعطت معلومات إضافية لمشغلى النظام للتأكد من أن التجربة تمثل ظروف الطيران المختلفة، ولم تحدد بوينج التاريخ الذى لاحظت فيه الخلل، وما إذا كانت أبلغت المنظمين.

وأكدت الشركة أن التغييرات التى قامت بها ستحسن تدريب الطيارين على أجهزة المحاكاة، مضيفا أن بوينج تعمل حاليا بشكل وثيق مع الشركات المصنعة للنظام والمنظمين على هذه التعديلات والتحسينات.

وهذه المرة الأولى التى تعترف فيها بوينج بخلل فى التصميم بشأن معدات 737 ماكس.