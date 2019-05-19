video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 09:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شركة بوينج الأمريكية تقر بوجود خلل فى أجهزة محاكاة طائرات 737 ماكس

الأحد، 19 مايو 2019 08:54 ص
شركة بوينج الأمريكية تقر بوجود خلل فى أجهزة محاكاة طائرات 737 ماكس كارثة طائرة بيونج 737 ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أقرت شركة بوينج الأمريكية أنها أرغمت على تصحيح خلل فى أجهزة محاكاة مخصصة لتدريب طيارى طائرات (737 ماكس)، التى شهدت كارثتين جويتين أودتا بحياة 346 شخصا.

وقالت الشركة ـ فى رسالة أوردتها قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، إن بوينج قامت بتصحيحات فى برنامج جهاز محاكاة الطيران وأعطت معلومات إضافية لمشغلى النظام للتأكد من أن التجربة تمثل ظروف الطيران المختلفة، ولم تحدد بوينج التاريخ الذى لاحظت فيه الخلل، وما إذا كانت أبلغت المنظمين.

وأكدت الشركة أن التغييرات التى قامت بها ستحسن تدريب الطيارين على أجهزة المحاكاة، مضيفا أن بوينج تعمل حاليا بشكل وثيق مع الشركات المصنعة للنظام والمنظمين على هذه التعديلات والتحسينات.

وهذه المرة الأولى التى تعترف فيها بوينج بخلل فى التصميم بشأن معدات 737 ماكس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تحطم طائرة كوبية "بيونج 737" بعد إقلاعها من مطار هافانا الدولى

طائرة بوينج 737 تنزلق إلى نهر بفلوريدا

طائرة بوينج 737 تهبط على سطح نهر بفلوريدا وعلى متنها 136 شخصا ولا يوجد قتلى

اندلاع النيران فى طائرة بوينج 737 ماكس لدى إقلاعها من جنوب إفريقيا

ترامب يطالب شركة بوينج الأمريكية بإصلاح عيوب طائراتها من طراز "737 ماكس"

شركة بريطانية تتوقع خسارة بيونج 12 مليار دولار بسبب أزمة 737 ماكس

ترامب يحث بوينج على إصلاح الطائرة 737 ماكس وتغيير اسمها

الرئيس التنفيذى لبوينج: أتمنى أن تعود طائرات 737 ماكس 8 إلى العمل قريبا

شهر مارس كابوس "بوينج".. الشركة لم تتسلم أى طلبية جديدة لماكس 737

بوينج تخفض انتاج طائرات 737 في أعقاب سقوط طائرتين ماكس

هيئة الطيران الإماراتية تنضم للجنة أمريكية بشأن بوينج 737 ماكس

بيونج

شركه بيونج

شركه بيونج الامريكيه

طائرات 737

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة