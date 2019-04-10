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الأربعاء، 10 أبريل 2019 07:49 م
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المستقبل للتنمية العمرانية تبدأ تطوير محور مركز خدمات المدينة بالتعاقد مع المهندس "شهاب مظهر" أحد أكبر المكاتب الاستشارية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 07:18 م
المستقبل للتنمية العمرانية تبدأ تطوير محور مركز خدمات المدينة بالتعاقد مع المهندس "شهاب مظهر" أحد أكبر المكاتب الاستشارية المستقبل للتنمية العمرانية تتعاقد مع المهندس شهاب مظهر
تقرير خاص
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صرح المهندس عصام ناصف رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية بإتمام توقيع عقد بين شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمشروع

"مستقبل سيتي" ومكتب المهندس " شهاب مظهر " المعماري لتطوير محور مركز خدمات المدينة لإثراء الحيادة الاجتماعية وخلق روح وشخصية لـ "مستقبل سيتي".

 

وأكد المهندس عصام ناصف أن التعاقد مع المهندس شهاب مظهر هو إضافة قوية لفريق عمل كبري المكاتب الاستشارية المتعاقدة مع شركة المستقبل، خاصة وأن مكتب المهندس / شهاب مظهر هو أحد أكبر مكاتب التصميم والتخطيط واللاندسكيب بالسوق المصري.

 

ومن ناحيته أعرب المهندس شهاب مظهر عن سعادته بهذا التعاقد مع شركة المستقبل و أوضح أن نطاق العمل وفقاً للتعاقد بين الطرفين يهدف لخلق شخصية متفردة لـ "مستقبل سيتي" Branding The City
من خلال تخطيط مركز خدمات المدينة المقدر إجمالي مساحته 1000 فدان، وإعداد مخطط مطور لمركز المدينة بالمرحلتين الأولي بإجمالي مساحة 150 فدان والثالثة بمساحة 250 فدان بالمشروع بهدف تكامل الأنشطة السكنية والخدمية الجاري تنميتها وتطويرها بهذه المراحل وذلك لخلق جو عام يتكامل مع تصميمات مطوري "مستقبل سيتي" من خلال البدء بتنمية محور المدينة بناءاً علي اشتراطات محددة وطابع مميز وعناصر معمارية ولاند سكيب وعناصر جمالية  وحدائق عامة واسعة تتميز بطابع جمالي خاص وجميع العناصر البصرية التي تؤثر في الحياة اليومية سواء لقاطني المدينة او زائريها .

جدير بالذكر أن مكتب المهندس "شهاب مظهر " له خبرة متميزة في هذه الأعمال و قد نفذ العديد من التصميمات المتميزة سواء كانت وضع المخطط العام أو اللاندسكيب أو التصميمات الداخلية للعديد من المشروعات الكبرى مثل (Hacienda Bay – Hacienda White – Sea Shell – El Gouna Palm El Sokhna – Palm Hills - ) و غيرها من المشروعات.

 

كما أكد ناصف أن هذا التعاقد هو استكمال لسلسة التعاقدات الناجحة التي أبرمتها شركة المستقبل مع كبري المكاتب الإستشارية بمختلف التخصصات مثل ( AAW Consulting Engineering-ECG  - SHAKERSPACEBadayel Energy SolutionsACE Project ManagementICE ) و غيرها من كبري المكاتب الاستشارية.

المستقبل للتنمية العمرانية تتعاقد مع المهندس شهاب مظهر (1)
 

 

المستقبل للتنمية العمرانية تتعاقد مع المهندس شهاب مظهر (2)

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المستقبل للتنمية العمرانية

شهاب مظهر




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