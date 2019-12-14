موجز اقتصاد .. ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الخضروات والفاكهة

شهد اليوم السبت 14-12 -2019 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية وكان من أهمها اعلان شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة انخفاض الخضروات والفاكهة بنسبة تتراوح بين 15-30% خلال الشهر الجارى ، وزيارة وفد كامبالا لبحث انشاء مركز للصناعات الجلدية فى أوغندا ، وارتفاع أسعار الذهب فى مصر .
شعبة الخضروات: تراجع الأسعار من 15 لـ30% لأصناف بالأسواق خلال شهرين
وفد مصرى يزور كامبالا لبحث إنشاء مركز للصناعات الجلدية فى أوغندا
113 مليون جنيه إيرادات جمارك السيارات ببورسعيد خلال نوفمبر الماضى
غرفة السياحة: رقابة مشددة على الشركات المنظمة لرحلات العمرة ومعاقبة المقصرين
سعر الدولار اليوم السبت 14 - 12 – 2019 فى مصر
أسعار العملات اليوم السبت 14-12-2019 فى مصر
سعر الريال السعودى اليوم السبت 14-12-2019
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