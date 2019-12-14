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السبت، 14 ديسمبر 2019 08:38 م
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موجز اقتصاد .. ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الخضروات والفاكهة

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:00 م
موجز اقتصاد .. ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الخضروات والفاكهة الذهب - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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اخبار اقتصاد

اسعار الذهب

اسعار العملات

اسعار الخضروات والفاكهة

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