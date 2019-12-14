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وفد مصرى يزور كامبالا لبحث إنشاء مركز للصناعات الجلدية فى أوغندا

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:59 م
وفد مصرى يزور كامبالا لبحث إنشاء مركز للصناعات الجلدية فى أوغندا الوفد المصرى
كتب ـ إسلام سعيد

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يزور وفد من مركز صناعات الجلود المتطورة برئاسة يحيي زلط دولة أوغندا اليوم، لبحث إنشاء مركز تجاري لبيع الأحذية والمنتجات الجلدية المصرية والتي يتم تصنيعها في مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري بوزارة الصناعة برئاسة أحمد عنتر ووزارة الاقتصاد الأوغندية.
 
وقال يحيي زلط رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، إنه سيتم خلال الزيارة عقد لقاءات مكثفة مع كبار المسئولين الاوغنديين الذين رحبوا بإقامة مركز تجاري للصناعات الجلدية المصرية في أوغندا، مشيرا إلى أن هذا المركز سيساهم في أحداث طفرة في صادرات قطاع الصناعات الجلدية المصرية إلى الدول الأفريقية وفتح أسواق جديدة لمنتجات مدينة صناعة الجلود بالعاشر الى القارة السمراء، خاصة وأن أوغندا بوابة إلى 5 دول إفريقية. 
 
وأضاف أن القيادة السياسية الاوغندية مهتمة جدا بإنشاء المركز التجاري المصري في أوغندا وستوفر كافة التسهيلات لإقامة المركز الذي سيتم بالشراكة بين مستثمرين من مصر وأوغندا، وهي خطوة مميزة جدا ونجاحها كبير جدا وستساهم في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويتماشي ذلك مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح جسور مستمرة للتعاون بين مصر والدول الإفريقية .
 
وأشار زلط إلى أنه التقى بوفد من كبار المسئولين الأوغنديين أول أمس بأسوان على هامش مؤتمر السلام والتنمية المستدامة، لبحث إنشاء مدينة صناعة الجلود بأوغندا على غرار مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان، والحكومة الاوغندية مهتمة جدا بإنشاء مدينة متكاملة لقطاع الجلود تضم الصناعة والدباغة في مكان واحد وتحتاج الاستفادة من خبراتنا في هذا المجال، مشيرا إلى أن الجلود في أوغندا ثروة مهدرة وتهتم القيادة السياسية هناك بتطويرها في هذا التوقيت .
 
وفي نهاية اللقاء تسلم يحيي زلط رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة هدية تذكارية عبارة عن مجلد يتضمن تاريخ أوغندا بالكامل، يتم منح هذا التذكار فقط إلى كبار المسئولين من دول العالم تقديرا لهم على مجهوداتهم. 
 
جدير بالذكر، أن وزير الاقتصاد الاوغندي قد قام بزيارة لمدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان منذ أسابيع قليلة وأشاد بالمدينة المتكاملة لصناعة الجلود والمدرسة الثانوية للصناعات الجلدية وطالب بإنشاء مدينة على غرار مدينة صناعة الجلود المصرية في أوغندا .

صناعة الجلود

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صادرات الجلود

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