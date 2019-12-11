موجز الاقتصاد.. مصر والإمارات توقعان اتفاقا لتعزيز التجارة بين البلدين

شهد اليوم الأربعاء 11-12-2019 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية وكان من أهمها افتتاح منتدى الأعمال المصرى الإماراتى، وهيلتون تعلن عن افتتاح 10 فنادق جديدة خلال 4 سنوات بمصر، إضافة إلى أخبار البورصة المصرية، أسعار العملات، أسعار الذهب.
وزيرا التجارة والإنتاج الحربى ومحافظ البنك المركزى يفتتحون منتدى الأعمال المصرى الإماراتى
وزير المالية: حريصون على توفير السيولة النقدية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين
مصر والإمارات توقعان اتفاقًا لضمان الصادرات وتعزيز التجارة بين البلدين
وزير التجارة والصناعة: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات
"هيئة المجتمعات العمرانية" تحذر المواطنين من التعامل على 158 فدانا بمحور 26 يوليو
وزيرة الاستثمار تلتقى وفدا من نواب سابقين بالكونجرس الإمريكى لبحث ضخ استثمارات جديدة بمصر
السفير الإماراتى بمصر: شراكة كبيرة مع مصر فى القطاع الصناعى
وفد استثمارى إماراتى: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفق أفضل النظم العالمية
البورصة المصرية تعاود تراجعها بختام تعاملات الأربعاء بضغوط مبيعات عربية وأجنبية
سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-12-2019
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة