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الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:51 م
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موجز الاقتصاد.. مصر والإمارات توقعان اتفاقا لتعزيز التجارة بين البلدين

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 06:32 م
موجز الاقتصاد.. مصر والإمارات توقعان اتفاقا لتعزيز التجارة بين البلدين صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهد اليوم الأربعاء 11-12-2019 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية وكان من أهمها افتتاح منتدى الأعمال المصرى الإماراتى، وهيلتون تعلن عن افتتاح 10 فنادق جديدة خلال 4 سنوات بمصر، إضافة إلى أخبار البورصة المصرية، أسعار العملات، أسعار الذهب. 

وزيرا التجارة والإنتاج الحربى ومحافظ البنك المركزى يفتتحون منتدى الأعمال المصرى الإماراتى

"هيئة المجتمعات العمرانية" تحذر المواطنين من التعامل على 158 فدانا بمحور 26 يوليو

وزيرة الاستثمار تلتقى وفدا من نواب سابقين بالكونجرس الإمريكى لبحث ضخ استثمارات جديدة بمصر

السفير الإماراتى بمصر: شراكة كبيرة مع مصر فى القطاع الصناعى

وفد استثمارى إماراتى: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفق أفضل النظم العالمية

البورصة المصرية تعاود تراجعها بختام تعاملات الأربعاء بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-12-2019

 
 

 


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