113 مليون جنيه إيرادات جمارك السيارات ببورسعيد خلال نوفمبر الماضى

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بلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر نوفمبر الماضى نحو 113 مليونا و99 ألفا و113 جنيها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح اليوم السبت، أن القيمة الإجمالية لسيارات الملاكى والنقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها بلغت 590 مليونا و418 ألفا و402 جنيه.

وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات أفرجت عن 358 سيارة ملاكى موديلات وسعات ومناشيء مختلفة، و873 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة، بقيمة إجمالية بلغت 322 مليونا و927 ألفا و459 جنيها، بإجمالى إيرادات محصلة بلغ 50 مليونا و890 ألفا و628 جنيها، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن 107 بيانات جمركية ترانزيت.

وأوضح المصدر أن عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات خلال نوفمبر الماضى بلغ 237 بيانا جمركيا بقيمة 79 مليونا و445 ألفا و222 جنيها، مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة عنها بلغت 16 مليونا و841 ألفا و535 جنيها.

وقال أن عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات بلغ 1201 بيان جمركى بقيمة إجمالية 188 مليونا و45 ألفا و721 جنيها بإيرادات بلغت 45 مليونا و230 ألفا و149 جنيها، منوها بأن إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة قامت بتحصيل 51 ألفا و901 جنيه غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال نوفمبر الماضي.