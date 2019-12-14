شعبة الخضروات: تراجع الأسعار من 15 لـ30% لأصناف بالأسواق خلال شهرين

كتبت ريهام الباشا

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن أسعار بعض أصناف من الخضروات والفاكهة انخفضت بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30% فى الأسواق، فيما سجلت أصناف أخرى استقرارا ملحوظا لمدة تزيد عن شهرين وهذه الأسعار فى متناول الجميع من فئات الشعب.

وقال لـ"اليوم السابع"، أن بعض الأصناف تشهد استقرارا تاما لأكثر من شهرين نتيجة توافرها بالأسواق وعدم تعرضها لما يسمى عروة الموسم وهو ما ينعكس على استقرارها.

واستعرض أسعار الجملة لبعض أنواع الخضروات، التى شهدت استقرارا فى سوق العبور ومنها البطاطس من 3 جنيه إلى 4.5 حنيه للكيلو، الطماطم من 1.5 جنيه إلى 2.5 جنيه للكيلو، الليمون من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو، البصل 5 حنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو.

وأكد "النجيب" على أن الإنتاج الزراعى لم يتأثر خلال الأيام الماضية، وأن المعروض بالسوق من أى صنف متوفر بكميات كبيرة وهو ما يؤدى إلى استقرار الأسعار.